Банкротство выбирают должники

По итогам 2025 года число корпоративных банкротств в России снизилось на 24% год к году — несостоятельными признано 6,5 тыс. юрлиц. Эксперты связывают это с удорожанием процедур банкротства и снижением заинтересованности в них со стороны кредиторов, которые мало что могут получить от должника. При этом доля процедур по восстановлению платежеспособности компаний составляет менее 1% (59 случаев). Минэкономики рассчитывает изменить ситуацию через реформу законодательства о банкротстве.

Федресурс (ЕФРСБ) обнародовал данные о банкротствах в России за 2025 год, посчитанные на основании публикаций арбитражных управляющих (АУ). Так, в 2025 году количество компаний, признанных банкротами, снизилось до 6477, что на 24,3% меньше год к году. Чаще всего несостоятельными становились организации, занимающиеся торговлей (1670 юрлиц) и строительством (1636), те же отрасли лидировали и в 2024 году. По регионам регистрации юрлиц-банкротов первые три места, как и прежде, занимают Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

В последние годы наблюдается «общая тенденция к снижению количества корпоративных банкротств, поэтому обновление исторического минимума в 2025 году было вполне ожидаемым», отметил руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Пик корпоративных банкротств был в 2017 году (13 527 юрлиц), после чего последовало снижение. Небольшой рост (на 15,8%) наблюдался в 2024 году, но он не имел продолжения. Число новых дел (по числу процедур наблюдения) снизилось в 2025 году до 5268 (на 15,2% к 2024 году), а количество сообщений кредиторов о намерении обанкротить своих должников уменьшилось на 16,3% — с 23 187 до 19 410.

Инициаторами банкротства юрлиц в большинстве дел выступают кредиторы — их доля осталась почти неизменной, составив 66,8% против 66,1% в 2024 году.

Вместе с тем компании чаще стали сами подавать на свое банкротство — 16,5% случаев против 9,5% годом ранее. Доля ФНС РФ в качестве инициатора дела о несостоятельности, напротив, уменьшилась на треть — с 24,3% до 16,4%.

При этом процедуры по восстановлению платежеспособности стали применяться реже: в прошедшем году в 51 деле в отношении компании-должника вводилось внешнее управление и в 8 случаях — финансовое оздоровление.

Для сравнения: в 2016 году реабилитационных процедур было в семь раз больше (372 внешнего управления и 52 финоздоровления), общее же количество банкротов только в два раза превышало показатели 2025 года.

Доля восстановительных процедур по отношению к числу конкурсных производств составила 0,9% в 2025 году против 3,4% в 2016-м.

Первый заместитель министра экономики РФ Максим Колесников считает необходимым проведение реформы для усиления реабилитационной составляющей института несостоятельности: «Компании должны получить эффективный инструментарий, позволяющий преодолеть временный кризис и избежать ликвидации в результате банкротства, что подтверждается позицией участников рынка. Это позволит сохранять жизнеспособный бизнес, рабочие места и источники поступления налогов». Напомним, на рассмотрении Госдумы находится правительственный законопроект о масштабной реформе банкротства, который сейчас активно дорабатывается.

Кредиторам банкротить невыгодно

Партнер КА Pen & Paper Сергей Учитель указывает на противоречивые тенденции по итогам 2025 года: «С одной стороны, уже никто не оспаривает, что большинство отраслей экономики находится в глубоком кризисе, с другой — уменьшается количество корпоративных банкротств». На его взгляд, одна из причин в том, что «российское банкротство в абсолютном большинстве случаев носит ликвидационный характер» и в результате кредиторы почти ничего не получают, поэтому в текущих реалиях процедура несостоятельности скорее выгодна самому должнику. Отметим, что требования незалоговых кредиторов банкрота погашаются в среднем на 6–8%.

К тому же проведение банкротства должника стало гораздо дороже. Управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков указывает на повышение размера судебных пошлин, которые теперь взимаются и в рамках обособленных споров в процедурах несостоятельности. Партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко добавляет, что с 2024 года наблюдается рост стоимости судебных процессов в целом, как за счет повышения пошлин, так и за счет роста стоимости экспертных и юридических услуг.

В связи с удорожанием банкротной процедуры многие кредиторы до последнего пытаются реализовать другие сценарии возврата средств: мировые соглашения, реструктуризацию долга, отступное, рассказывает господин Учитель.

Свое влияние оказывают и специальные моратории на взыскание долгов, например, в сфере сельского хозяйства, строительства, гособоронзаказа, а также меры господдержки в виде субсидий и льготного кредитования, уточняет господин Бабенко.

Кроме того, господин Косаков обращает внимание на длительность банкротного процесса юрлиц (около четырех лет, по данным ЕФРСБ), поэтому кредиторам «проще договориться здесь и сейчас». АУ Сергей Домнин добавляет к этому увеличение с 300 тыс. до 2 млн руб. нижнего порога долга для запуска банкротства юрлица. В итоге, уточняет господин Домнин, банкротство перестает использоваться в качестве ординарного способа взыскания, тем более для небольших долгов. «Мы наблюдаем переход к более взвешенной, прагматичной модели банкротства, где процедура используется кредитором не автоматически, а как инструмент с заранее просчитанной экономической целесообразностью»,— заключает партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников.

Сергей Домнин полагает, что число корпоративных банкротств продолжит снижаться, а интерес к нему в большей степени будут проявлять не обычные, а залоговые кредиторы и ФНС. Антон Красников прогнозирует умеренное сокращение или сохранение текущего уровня и усиление иных направлений работы с должником: «Кредиторы будут активнее использовать досудебные переговорные механизмы, реструктуризацию. Также можно ожидать рост исков о привлечении к внебанкротной субсидиарной ответственности, что иногда более эффективно по соотношению затрат и результата. Наконец, может вырасти доля упрощенных процедур банкротства, где затраты и процессуальные риски для кредитора ниже, а результат более предсказуем».

Впрочем, господин Красников допускает рост числа корпоративных банкротств к концу года из-за увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Антон Бабенко тоже не исключает такого сценария: «Возможно, рост числа банкротств юрлиц не будет резким, но его следует ожидать, так как закредитованность компаний по высоким процентным ставкам прошлых лет, увеличение кредитования после снижения ставок и рост налогов увеличивают риски несостоятельности». По его мнению, если правительственная реформа ускорит рассмотрение дел и упростит ведение реабилитационных процедур, то отложенный спрос на банкротство компаний будет реализован.

Анна Занина