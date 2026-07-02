Активность вулкана Мутновский не затронула строительство туристического кластера «Парк "Три вулкана"»
Выброс пепла вулканом Мутновский не влияет на текущие строительные работы на территории туристического кластера «Парк "Три вулкана"» (ключевой инвестор проекта — «Интеррос»). «Пепел не достиг строительной площадки проекта туристического кластера — она находится в 33 км от вулкана»,— пояснил гендиректор парка «Три вулкана» Игорь Дунаев.
Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Интеррос»
Утром 2 июля вулкан Мутновский на юге Камчатки выбросил столб пепла на высоту до 3,5 тыс. м над уровнем моря. В последний раз его извержение произошло 3 июля 2013 года, до этого — в 2000 году.
В Камчатском филиале Института вулканологии и сейсмологии (ИВИС) Дальневосточного отделения (ДВО) РАН рассказали, что сегодняшнего извержения вулкана Мутновский ожидали в течение последних двух лет — с того момента, как значительно увеличилась его термальная, вулканическая и парогазовая активность.
«Мутновский — один из самых активных и опасных вулканов Камчатки, поэтому ученые непрерывно следят за обстановкой в его окрестностях. 2 июля 2026 года из его кратера произошел мощный выброс, а высота пепловой колонны достигла 5 км над уровнем моря»,— пояснил старший научный сотрудник Камчатского филиала ИВИС ДВО РАН Дмитрий Мельников.
По его словам, в результате такого взрыва наружу выбрасывается резургентный материал — обломки старых горных пород, затвердевших еще во время прошлых извержений. «Крупные камни и шлак обычно оседают в радиусе одного-двух километров от эпицентра, поэтому для населенных пунктов и основных туристических маршрутов этот выброс угрозы не представляет. Однако мелкий пепел из шлейфа может временно осложнить полеты авиации в районе вулкана»,— отметил эксперт.
В свою очередь, Игорь Дунаев подчеркнул, что в проекте туристического кластера уже заложены и будут внедрены специальные комплексные решения инженерной защиты зданий и территории на случай вулканической активности.
«Туристический кластер такого уровня создается на Камчатке впервые, поэтому перед командой проекта стоит задача учесть весь спектр сложных геоклиматических условий: от сейсмической активности до высокой снеговой нагрузки и пеплопадов,— отметил он.— Поэтому для размещения здесь объектов горно-туристической инфраструктуры были разработаны специальные комплексные решения инженерной защиты, а сам проект курорта разрабатывается при научно-техническом сопровождении Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН».
В частности, в проекте парка «Три вулкана» учтен передовой мировой опыт курортов, построенных в непосредственной близости от действующих вулканов. Наибольшее число таких проектов расположено в Японии, Исландии, Италии, на Гавайях и в Коста-Рике. В большинстве из них внедрены комплексные системы безопасности на случай извержения: круглосуточный мониторинг сейсмической активности совместно с геологическими службами, автоматическое СМС-оповещение гостей, зонирование территорий по степени опасности и проработанные планы эвакуации. Конструктивные решения зданий включают усиленные крыши, способные выдерживать значительные нагрузки от скопившегося вулканического пепла.