Хинштейн сообщил об отсутствии топлива на частных АЗС в Курской области

АЗС компании «Роснефть» сейчас являются основными заправками, которые работают в Курской области. При этом, «несмотря на общую тенденцию», цены на них не поднимают. Однако их количества недостаточно для того, чтобы полностью покрыть потребности автомобилистов и избежать очередей — в области больше половины частных АЗС, которые не входят в структуру сетевых компаний. Соответственно, топлива у них либо нет, либо оно стоит намного дороже. Об этом 2 июля рассказал глава региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

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«ФАС и прокуратура проводят проверки обоснованности повышения цен. Но уверен, что дополнительные лимиты позволят хотя бы немного стабилизировать ситуацию»,— заявил губернатор.

Господин Хинштейн поблагодарил руководство «Роснефти» за поддержку Курской области и «особое внимание к приграничным районам».

«Рассчитываю на понимание курян: прошу не паниковать и не пытаться запастись впрок. Ситуация непростая, но по сравнению с другими регионами явно лучше»,— обратился к жителям Курской области Александр Хинштейн.

Также губернатор отметил, что власти делают все, чтобы увеличить поставки топлива в регион.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что с субботы, 4 июля, в Орловской области на каждой автозаправочной станции будут дежурить сотрудники полиции, чтобы не допустить нарушений со стороны недобросовестных автовладельцев. Правоохранители «будут отслеживать конфликтные ситуации». Оперштаб региона утвердил введение с субботы новых временных ограничений на продажу топлива: в четные даты на АЗС будут заправлять автомобили с номерами, которые начинаются на 0, 2, 4, 6 и 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7 и 9. Привязки к региону госномера транспортного средства нет.

В Черноземье сейчас фиксируют топливный кризис, вызванный логистическими сбоями, повышенным спросом и ростом оптовых цен. Он начинает отражаться не только на работе АЗС, но и на реальном секторе экономики. Власти ужесточают ограничения на отпуск бензина, а представители транспортного бизнеса заявляют, что из-за лимитов и высоких оптовых цен уже работают в убыток.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Последняя капля бензина».

Денис Данилов