Машина времени на Волге

3 июля стартует Х фестиваль нового российского кино «Горький фест», который продлится в Нижнем Новгороде до 9 июля. В программу, включающую как полнометражные, так и короткометражные игровые и документальные фильмы вошло 18 картин. Что покажет фестиваль в свой юбилейный год, рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Среди российских кинофестивалей «Горький фест» отличается, пожалуй, наибольшей широтой интересов. Это задано самой конкурсной программой, в которой на равных соревнуются полные и короткие метры, игровые и документальные картины. Все они претендуют на награды в шести номинациях: лучший фильм, лучшая режиссура, лучшая драматургия (за этим определением скрывается лучший сценарий), лучшая актерская работа (здесь обнаруживается почти невиданное для отечественной киноиндустрии равенство между мужчинами и женщинами), лучшее изобразительное и лучшее музыкальное решение.

В этом году на фестиваль, по словам организаторов, пришло 550 заявок. Из них выбрали для участия в конкурсе 8 полнометражных и 10 короткометражных картин — 4 игровых и 14 документальных. Программный директор «Горького» Андрей Апостолов, работающий на фестивале пятый год, называет конкурсную программу «очень сбалансированной» и одновременно «каледойдоскопической». В ней есть как дебютные работы, так и картины признанных авторов, и радикальные эксперименты с формой и содержанием, и фильмы, по его словам, «в хорошем смысле мейнстримные».

Среди полнометражных игровых фильмов-участников четыре дебюта: «А как правильно?» Артема Тумакова о девушке, желающей вернуть потерянную красоту, роуд-муви Даниила Меркулова «Лето будет общим» о трех друзьях, путешествующих к морю, «Мон» Софьи Чигировой о поиске семейных и национальных корней и «Блог» Григория Сазанова, героями которого стали неудачливый тренер личностного роста и его дочь-подросток. Тему отцов и детей продолжает семейная драма «Трудные папы» Светланы Самошиной.

Полнометражных документальных картин в конкурсе две. Новый фильм Алексея Федорченко «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде» рассказывает историю стройотряда «Гефест» Уральского политехнического института, который работал на стройках крупнейших хозяйственных объектов СССР: в кадре появляются его участники, вспоминающие события своей молодости. А фильм «Тихие смыслы» Александры Андроновой и Антона Белоусова посвящен труппе Нижегородского ТЮЗа, актеры которой во время репетиций знакомятся со слепоглухим мальчиком и его мамой.

На стыке документального и игрового расположилась мокьюментари трагикомедия (что бы это ни значило) Ильи Хотиненко и Святославы Сагуновой «Полуживой полумертвый не может выйти. Одиссея 1992», в которой два режиссера устраивают кастинг для фильма о девяностых, постепенно превращающийся в «пространство неопределенности, где исчезает различие между документом и вымыслом».

Выбирать из всех этих, а также десять конкурсных короткометражных фильмов лучшие будет жюри, в состав которого вошли режиссер Александр Велединский, актриса Анна Завтур, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев.

Фестиваль включает и внеконкурсные программы. Две из них приурочены к столетию урожденного нижегородца Евгения Евстигнеева: в одной из них — фильмы Эльдара Рязанова с его участием, во второй — картины других режиссеров. Еще одна программа посвящена Году единства народов России и собрана из фильмов о национальных республиках и регионах нашей страны. И, наконец, две программы состоят из фильмов о путешествиях во времени, ведь объединяющей темой нынешнего «Горького», если верить его каталогу, стали «символ машины времени, путешествие во времени, переосмысление прошлого и образ будущего».

Откроется же смотр «в хорошем смысле мейнстримной» семейной комедией Владимира Котта «На деревню дедушке 2».

Юлия Шагельман