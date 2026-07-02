Доля субсидированных ипотечных программ от застройщиков сократилась в два раза

В 2026 году доля субсидированных ипотечных программ, предлагаемых застройщиками, сократилась до 25-27%. Об этом заявил на Финансовом конгрессе Банка России директор департамента «Домклик» Алексей Лейпи. В 2024-2025 годах доля доходила до 50%, что зачастую приводило к росту цен.

По его мнению, сейчас, «когда речь идет о разнице ставки в 18% до 12% годовых, это больше выглядит как маркетинг». За это платит застройщик, потому что у застройщика есть выбор: либо он даст такую преференцию, либо даст скидку "в лоб". «Скидка "в лоб" в данном случае может привести к эффекту домино», так как застройщики в какой-то момент «просто не смогут остановиться в рамках конкуренции между собой», считает господин Лейпи.

По данным ПАО «Дом.РФ», объем выданных ипотечных кредитов за пять месяцев 2026 года превысил 1,7 трлн руб. Менее половины, около 817 млрд руб., пришлось на первичный рынок. За это же время застройщики реализовали 1,5 млн кв. м. жилья на 312 млрд руб., что меньше прошлогодних показателей на 10% и 4% соответственно. Рыночные ставки на первичное жилье при этом остаются на достаточно высоком уровне, более 18,7% годовых.

Дарья Загайнова