На въезде в Академический планируют построить деловой центр к 2029 году

В 2029 году на въезде в Академический район (Екатеринбург) планируют построить деловой центр с коворкингами и фитнес-клубом. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании «Практика», площадь многофункционального центра составит 4,8 тыс. кв. м, здание будет переменной этажности — от 1 до 3 этажей.

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В деловом центре разместят 18 коммерческих помещений разного формата: от небольших офисов до крупных торговых залов. Проект реализуют в составе жилого квартала «Де Геннин» на пересечении улиц Рутминского и Бокарева, недалеко от Юго-Западного лесопарка. Там построят четыре секции высотой до 22 этажей.

По данным компании, новый объект позволит закрыть дефицит деловых площадей в районе и даст возможность местным предпринимателям развивать бизнес без необходимости выезжать за пределы Академического.

Напомним, строительство общественно-делового центра также запланировано в центре Екатеринбурга на пересечении улиц Шейнкмана и Радищева.