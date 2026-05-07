12-этажный бизнес-центр построят в Екатеринбурга на ул. Шейнкмана — Радищева

В центре Екатеринбурга на пересечении улиц Шейнкмана и Радищева компания «Форум-групп» построит общественно-деловой центр. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе девелопера, компания приступила к строительству 12-этажного бизнес-центра «Платформа» высотой 40 метров.

«В здании будут офисные этажи, ресторан и кафе, парковочные места, которые можно приобрести, а также паркинг с почасовой оплатой, что решит проблему нехватки парковок в центре города»,— прокомментировали в компании, отдельно подчеркнув, что апартаментов и жилых помещений в здании не будет. Отметим, что в этом квартале у девелопера есть жилой проект «Форум-Сити».

В планах компании «Форум-Групп» разместить в комплексе около 250 нежилых помещений. Согласно проектной документации, сдать объем планируют в четвертом квартале 2027 года. Вести строительство будет специализированный застройщик «Паркинг на Радищева». Согласно сервису Kartoteka.ru, компания принадлежит ООО «Проект-консалтинг», ею владеют Тамара Черепанова (80%), Сергей Мямин (10%) и Никита Воробьев (10%).

Мария Игнатова