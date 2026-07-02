При атаке БПЛА на автобус в Брянской области пассажиры не пострадали

При атаке дрона в Брянской области на ехавший из Белоруссии автобус легкие ранения получили двое водителей. Среди пассажиров пострадавших нет. Об этом сообщили в транспортной компании.

«Ничего страшного не произошло. Все целы, все невредимы»,— цитирует директора компании «Столица» белорусский телеканал «Первый информационный». Спикер добавил, что это был регулярный рейс, все автобусы данного направления проходят по такому маршруту.

Об атаке БПЛА на автобус сообщением Минск – Гомель – Анапа стало известно сегодня днем из сообщений белорусского телевидения. Позднее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что пассажиров доставляли в пункт временного размещения, там им обеспечили питание, с ними работали психологи. Из заявления чиновника следует, что белорусских граждан уже вернули на родину.

«Граждане Беларуси перевезены в Гомельскую область,— рассказал господин Ковальчук.— Шестеро россиян находятся в ПВР, где созданы все необходимые условия».