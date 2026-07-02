Людмила Самсонова победила Диану Шнайдер во втором круге Wimbledon

41-я ракетка мира Людмила Самсонова вышла в третий круг Wimbledon. В матче второго раунда россиянка обыграла соотечественницу Диану Шнайдер, занимающую 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Самсонова

Фото: Brian Inganga / AP Людмила Самсонова

Фото: Brian Inganga / AP

Спортсменки провели на корте 2 часа 17 минут. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Следующей соперницей Людмилы Самсоновой станет 23-я ракетка мира чешка Мария Боузкова. Счет очных встреч — 3:2 в пользу россиянки.

Людмила Самсонова впервые за пять месяцев выиграла два матча подряд. В первом круге она оказалась сильнее представительницы Узбекистана Полины Кудерметовой, ранее выступавшей за Россию. Лучшим достижением 27-летней Самсоновой на Wimbledon является выход в четвертьфинал в 2025 году.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд лондонского мейджора составляет 64,2 млн. В прошлом году победительницей стала полька Ига Швёнтек.

Таисия Орлова