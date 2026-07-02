Банки попросили ЦБ смягчить требования к резервам под операционные риски

Составлено ИИ-Ассистентъ

Мнение российских банков о чрезмерности нагрузки на капитал по операционному риску высказывается на фоне продолжающейся жёсткой денежно-кредитной политики Банка России и ужесточения макропруденциального регулирования. Регулятор стремится к укреплению капитальной базы банков и предотвращению накопления рисков. Это может повлиять на кредитную активность банков, поскольку им приходится уделять больше внимания достаточности собственного капитала, чем развитию кредитного бизнеса, а также аккумулировать собственные средства и укреплять финансовую устойчивость.

Банк России с 2024 года постепенно отменяет послабления, введенные в 2022 году, и повышает требования к краткосрочной ликвидности, особенно для системно значимых банков. Например, к концу 2025 года минимальный норматив достаточности капитала системно значимых банков должен быть не ниже 10% с учетом надбавок, тогда как в апреле 2025 года среднее значение норматива Н1.0 для всех СЗКО превышало минимально допустимое значение без учета надбавок более чем на 1%. Это происходит на фоне того, что доля регулятивного капитала десяти крупнейших банков в российской банковской системе снизилась с 74,2% (на 1 февраля 2022 года) до 72,5% (на 1 октября 2023 года), что связывают с убытками крупнейших банков от санкционного кризиса.

Заморозка активов и блокировка иностранных платежей в 2022 году вынудили крупнейшие банки перестраивать системы расчетов, тогда как некрупные игроки, избежавшие санкций, смогли увеличить активы и прибыль, заняв освободившиеся ниши. Сейчас банки хорошо управляют рисками, используя ИИ для оценки заемщиков и диверсифицируя портфели, что повышает устойчивость системы.

Российская банковская система демонстрирует устойчивость к внешним шокам и высокий уровень самообучения, что позволяет ей быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. При этом глава Альфа-банка Владимир Верхошинский считает, что российской экономике не требуется такое большое количество банков, и предвидит, что многие из них либо лишатся лицензий, либо уйдут с рынка, а лидеры отрасли станут больше похожи на финтехи и экосистемы.