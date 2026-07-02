Мировые центробанки закупили более 40 тонн золота в мае

В мае 2026 года мировые центробанки значительно увеличили закупки золота, следует из данных Всемирного совета по золоту (WGC). Чистые покупки золота составили 41,2 т, что вдвое превышает аналогичный показатель месяцем ранее.

«Центральные банки в мае снова вернулись к активным закупкам, действовали весьма энергично»,— отметила аналитик WGC Марисса Салим. По результатам недавнего опроса WGC, 89% центробанков прогнозируют рост объема золота в мировых резервах в следующем году, а рекордные 45% — увеличение запасов золота в собственных резервах.

Наибольшую активность в покупке проявили Национальный банк Польши, увеличивший золотовалютные резервы на 18,2 т, Народный банк Китая — на 10 т, а также Узбекистан (8,7 т), Казахстан (6,9 т), Сингапур (3,6 т), Чехия (1,7 т) и Иордания (1,1 т). Банк России, напротив, продолжил продажи золота и реализовал 6,2 т в мае. Турция также уменьшила резервы на 2,7 т.