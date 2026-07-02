Девятнадцатилетнего хакера из группировки Scattered Spider экстрадировали в США
19-летнего Питера Стокса, гражданина Эстонии и США, экстрадировали в Соединенные Штаты. Его подозревают в участии в международной киберпреступной группировке Scattered Spider. Об экстрадиции сообщил Минюст США. Господину Стоксу инкриминируют преступный сговор, несанкционированное проникновение в компьютерные системы и мошенничество.
Молодого человека задержали в Финляндии в апреле по запросу Интерпола. По версии следствия, Питер Стокс причастен как минимум к четырем кибератакам, приписываемым Scattered Spider. В частности, Минюст считает, что господин Стокс и его сообщники взломали систему розничной сети ювелирных магазинов, похитили корпоративные данные и потребовали выкуп в размере $8 млн в криптовалюте. Хотя специалистам компании со временем удалось устранить взлом, а выкуп выплачен не был, ущерб от сбоев в работе оценивается примерно в $2 млн.
Группировка Scattered Spider возникла в 2022-2023 годах. Она постоянно меняла названия. В частности, группировка называлась UNC3944, ShinyHunters, 0ktapus и Octo Tempest. Группа стоит за более чем 100 атаками на компании по всему миру с общим ущербом, превышающим $100 млн.
Американские власти выражали готовность преследовать хакеров, несмотря на то что многие из них несовершеннолетние и находятся за пределами США. Еще один предполагаемый член группы, Ноа Урбан, был арестован во Флориде в 2024 году в связи с кражей криптовалюты. Тайлер Бьюкенен был экстрадирован из Испании в США в 2025 году.
Экстрадиция Питера Стокса в США является частью более широкой кампании американских властей по преследованию предполагаемых киберпреступников, включая тех, кто находится за пределами страны и является несовершеннолетним. Власти США неоднократно экстрадировали россиян, подозреваемых в киберпреступлениях. Например, в 2025 году суд Парижа принял решение выдать российского баскетболиста Даниила Касаткина США по обвинению в кибермошенничестве, а ранее, в 2024 году, Южная Корея экстрадировала в США гражданина России, подозреваемого в использовании программ-вымогателей. Помимо этого, в 2023 году Казахстан экстрадировал сотрудника F.A.C.C.T. Никиту Кислицина в Россию по запросу Интерпола, инициированному США, где его также обвиняют в киберпреступлениях.
Эти действия демонстрируют настойчивость США в борьбе с киберпреступностью, что подтверждается и другими случаями. Так, в феврале 2025 года США совместно с Великобританией и Австралией ввели санкции против российского интернет-хостинга Zservers и двух его администраторов за поддержку атак хакерской группировки LockBit. LockBit, по данным Агентства по кибербезопасности США, была одной из самых активных в мире, совершив более 1,7 тыс. атак и похитив более $91 млн.
Подобные экстрадиции и санкции подчеркивают усилия международного сообщества в противодействии хакерским группировкам, которые наносят значительный ущерб компаниям по всему миру. Многие из этих группировок, как и Scattered Spider, используют программы-вымогатели и методы социальной инженерии для получения доступа к корпоративным данным и вымогательства.