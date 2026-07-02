Девятнадцатилетнего хакера из группировки Scattered Spider экстрадировали в США

19-летнего Питера Стокса, гражданина Эстонии и США, экстрадировали в Соединенные Штаты. Его подозревают в участии в международной киберпреступной группировке Scattered Spider. Об экстрадиции сообщил Минюст США. Господину Стоксу инкриминируют преступный сговор, несанкционированное проникновение в компьютерные системы и мошенничество.

Молодого человека задержали в Финляндии в апреле по запросу Интерпола. По версии следствия, Питер Стокс причастен как минимум к четырем кибератакам, приписываемым Scattered Spider. В частности, Минюст считает, что господин Стокс и его сообщники взломали систему розничной сети ювелирных магазинов, похитили корпоративные данные и потребовали выкуп в размере $8 млн в криптовалюте. Хотя специалистам компании со временем удалось устранить взлом, а выкуп выплачен не был, ущерб от сбоев в работе оценивается примерно в $2 млн.

Группировка Scattered Spider возникла в 2022-2023 годах. Она постоянно меняла названия. В частности, группировка называлась UNC3944, ShinyHunters, 0ktapus и Octo Tempest. Группа стоит за более чем 100 атаками на компании по всему миру с общим ущербом, превышающим $100 млн.

Американские власти выражали готовность преследовать хакеров, несмотря на то что многие из них несовершеннолетние и находятся за пределами США. Еще один предполагаемый член группы, Ноа Урбан, был арестован во Флориде в 2024 году в связи с кражей криптовалюты. Тайлер Бьюкенен был экстрадирован из Испании в США в 2025 году.

Екатерина Наумова