ВТБ протестировал оплату с помощью цифровых рублей в терминалах

ВТБ (MOEX: VTBR) в пилотном режиме запустил платежи с помощью цифровых рублей в терминалах. До сентября опция станет доступна на всех терминалах банка в России, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) зампред ВТБ Денис Бортников.

«Предпринимателям не нужно интегрироваться с платформой Банка России, банк берет на себя все технические процессы и дает готовые сервисы. Мгновенное зачисление средств поможет компаниям избегать кассовых разрывов и сразу направлять выручку в оборот»,— рассказал журналистам господин Бортников (цитата по ТАСС).

Как напомнил топ-менеджер, до конца 2026 года операции в цифровых рублях не облагаются комиссией, что позволит давать скидки, проводить акции и вкладывать ресурсы в развитие. По словам Дениса Бортникова, для приема платежей в новой форме валюты торговой точке не надо менять терминалы, но необходимо будет открыть счет в цифровых рублях.

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. В июле 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о поэтапном внедрении новой валюты и QR-кода для оплаты покупок. С 1 сентября 2026-го клиенты банков с годовой выручкой более 120 млн руб. смогут совершать покупки с использованием цифровых рублей.