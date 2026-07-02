Дмитрий Куликов возглавил правовое управление правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о назначении Дмитрия Куликова на должность руководителя правового управления регионального правительства с четверга, 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основными задачами правового управления являются: обеспечение деятельности губернатора по правовым вопросам, правовое обеспечение деятельности облправительства, а также обеспечение соответствия муниципальных нормативных правовых актов действующему законодательству.

Ранее господин Куликов занимал пост первого заместителя руководителя правового управления. До января этого года подразделение возглавляла Мария Зацепина — дочь бывшего прокурора Воронежской области Николая Шишкина (в 2006–2019 годах), который с 2019 года работает заместителем генпрокурора РФ, а также супруга врио главы Семилукского района Воронежской области и бывшего руководителя областного департамента (сейчас — министерство) ЖКХ и энергетики Максима Зацепина.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в январе госпожа Зацепина была назначена старшим помощником прокурора региона по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами, органами местного самоуправления.

Денис Данилов