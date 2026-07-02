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Умер первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Старовойтов

В возрасте 46 лет умер первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Там уточнили, что господин Старовойтов скончался 30 июня.

Алексей Старовойтов

Алексей Старовойтов

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

Алексей Старовойтов

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

Официально причина смерти не приводится. По данным источника РЕН ТВ, господин Старовойтов умер из-за сердечно-сосудистой недостаточности. Информации о дате и месте похорон пока нет.

Алексей Старовойтов окончил Владимирский государственный университет имени Столетовых. В мэрии Москвы работал с 2010 года. Он «внес огромный личный вклад в становление современного российского федерализма и местного самоуправления», а также выступил автором десятков федеральных законов в этой сфере, отметили в мэрии.

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