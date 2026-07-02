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Экс-губернатора Курской области посмертно признают почетным гражданином региона

Сегодня депутаты курской облдумы единогласно поддержали инициативу губернатора Курской области Александра Хинштейна о присвоении статуса почетного гражданина области бывшему главе региона Александру Михайлову (посмертно) и митрополиту Курскому и Рыльскому Герману. Об этом господин Хинштейн сообщил в своем канале в Max. Он добавил, что в ближайшее время подпишет соответствующие документы.

Бывший губернатор Курской области Александр Михайлов

Бывший губернатор Курской области Александр Михайлов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бывший губернатор Курской области Александр Михайлов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Александр Михайлов руководил Курской областью 18 лет: с 2000-го по 2018-й год. Кроме того, он избирался председателем исполкома областного совета, трижды был депутатом Госдумы от региона. После отставки трудился членом Совфеда от Курской области. Скончался в декабре 2020 года на 70-м году жизни.

«Сегодня период его руководства вспоминается большинством курян с нескрываемой ностальгией. В этом году ему исполнилось бы 75 лет, и в год юбилея, считаю, мы должны отдать долг уважения и памяти человеку, сделавшему для региона неизмеримо больше, нежели многие из почетных граждан прошлых лет»,— отметил Александр Хинштейн.

Губернатор подписал закон о присвоении статуса почетного гражданина региона посмертно в сентябре 2025 года. В октябре депутаты курской облдумы утвердили изменения в региональное законодательство, согласно которым лишать этого статуса можно после признания почетного гражданина иноагентом.

Алина Морозова

Фотогалерея

Самые яркие цитаты Александра Михайлова

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Март 2011 года. Губернатор-единоросс Александр Михайлов по итогам выборов в облдуму: «Я не знакомился подробно с агитматериалами оппонентов, а на ту грязь, которую все-таки увидел, пожаловался в милицию. В любом случае решать политическое будущее региона и мое лично будут не эта демагогия, а президент России, Господь Бог и народ».

Март 2011 года. Губернатор-единоросс Александр Михайлов по итогам выборов в облдуму: «Я не знакомился подробно с агитматериалами оппонентов, а на ту грязь, которую все-таки увидел, пожаловался в милицию. В любом случае решать политическое будущее региона и мое лично будут не эта демагогия, а президент России, Господь Бог и народ».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Март 2014 года. Александр Михайлов о том, как ошибочно понимать кадровую работу в регионах: «У некоторых бестолковых политиков или политологов кадровая работа сводится к передвижению фишек: зеленая фишка завтра заменит синюю. Замечательно. Спрашиваю: «А зачем?» Отвечают: «А кто его знает, у нее ж на лбу — “зеленая”, а у этой — “синяя”. Спрашиваю, а зеленая фишка способна что-нибудь делать потом? Отвечают: «А это уже вопрос...» Поэтому, как в медицине говорят, вскрытие покажет. А вскрытие потом показывает, получается украинский вариант. Хотим? Давайте!»

Март 2014 года. Александр Михайлов о том, как ошибочно понимать кадровую работу в регионах: «У некоторых бестолковых политиков или политологов кадровая работа сводится к передвижению фишек: зеленая фишка завтра заменит синюю. Замечательно. Спрашиваю: «А зачем?» Отвечают: «А кто его знает, у нее ж на лбу — “зеленая”, а у этой — “синяя”. Спрашиваю, а зеленая фишка способна что-нибудь делать потом? Отвечают: «А это уже вопрос...» Поэтому, как в медицине говорят, вскрытие покажет. А вскрытие потом показывает, получается украинский вариант. Хотим? Давайте!»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Декабрь 2014 года. Александр Михайлов в своем официальном блоге обратился к «молодым, которым жить дальше»: «Чушь, ложь льются из-за бугра как из рога изобилия. Но находятся те, кто на эти дешевые приманки клюет. А ведь это тупиковый путь». «Давайте начнем новый год дружными и сплоченными, а США пусть киснут...», — пожелал губернатор.

Декабрь 2014 года. Александр Михайлов в своем официальном блоге обратился к «молодым, которым жить дальше»: «Чушь, ложь льются из-за бугра как из рога изобилия. Но находятся те, кто на эти дешевые приманки клюет. А ведь это тупиковый путь». «Давайте начнем новый год дружными и сплоченными, а США пусть киснут...», — пожелал губернатор.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Лето 2015 года. Александр Михайлов о тогда еще главе госкорпорации «Роснано» Анатолии Чубайсе: «Пришли с ним к выводу, что с разных полюсов подошли к одному: и он, и я ценим людей дела».

Лето 2015 года. Александр Михайлов о тогда еще главе госкорпорации «Роснано» Анатолии Чубайсе: «Пришли с ним к выводу, что с разных полюсов подошли к одному: и он, и я ценим людей дела».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Лето 2015 года. Александр Михайлов о том, зачем крупному бизнесу участвовать в местных экономических форумах: «Иногда из нашего регионального погреба легче разглядеть некоторые проблемы страны, чем из Москвы. Тема, которая в этом году выносилась на обсуждение участниками Среднерусского форума, — госрегулирование экономики регионов — злободневная. Можно много о ней говорить, но если ничего не делать, то и импортозамещение останется у нас на словах».

Лето 2015 года. Александр Михайлов о том, зачем крупному бизнесу участвовать в местных экономических форумах: «Иногда из нашего регионального погреба легче разглядеть некоторые проблемы страны, чем из Москвы. Тема, которая в этом году выносилась на обсуждение участниками Среднерусского форума, — госрегулирование экономики регионов — злободневная. Можно много о ней говорить, но если ничего не делать, то и импортозамещение останется у нас на словах».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Лето 2015 года. Александр Михайлов о проблемах крупного землевладельца в регионе — казахстанской компании «Иволга»: «В таких вопросах надо быть очень осторожным. Еще не известно, когда и кто сможет прийти на смену конкретному крупному инвестору. Не факт, что регион окажется в выигрыше: бежишь от волка, напорешься на медведя».

Лето 2015 года. Александр Михайлов о проблемах крупного землевладельца в регионе — казахстанской компании «Иволга»: «В таких вопросах надо быть очень осторожным. Еще не известно, когда и кто сможет прийти на смену конкретному крупному инвестору. Не факт, что регион окажется в выигрыше: бежишь от волка, напорешься на медведя».

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Лето 2015 года. Александр Михайлов о работе кредитно-финансовой системы под санкциями: «Еще недавно мы размышляли о том, что хорошо бы получать льготные кредиты под 5% годовых и не более, а в итоге в конце прошлого года бизнес столкнулся со ставками под 20-25%. Банковский сектор должен быть более устойчивым, ведь от него зависят многие крупные проекты в разных отраслях экономики».

Лето 2015 года. Александр Михайлов о работе кредитно-финансовой системы под санкциями: «Еще недавно мы размышляли о том, что хорошо бы получать льготные кредиты под 5% годовых и не более, а в итоге в конце прошлого года бизнес столкнулся со ставками под 20-25%. Банковский сектор должен быть более устойчивым, ведь от него зависят многие крупные проекты в разных отраслях экономики».

Фото: Пресс-служба администрации Курской области

Июнь 2015 года. Александр Михайлов в интервью «Ъ» о выборных кампаниях в регионе: «Если партия заявила о себе как о претенденте на голоса, она должна быть в состоянии отвечать тем требованиям, которые предъявляются к ней как к политической силе, правящей в данной области или городе. Если она не имеет такого ресурса и резерва, то это просто, извините, болтунисты, пусть не обижаются».

Июнь 2015 года. Александр Михайлов в интервью «Ъ» о выборных кампаниях в регионе: «Если партия заявила о себе как о претенденте на голоса, она должна быть в состоянии отвечать тем требованиям, которые предъявляются к ней как к политической силе, правящей в данной области или городе. Если она не имеет такого ресурса и резерва, то это просто, извините, болтунисты, пусть не обижаются».

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Август 2017 года. Губернатор Александр Михайлов во время посещения возрожденного завода «Элеватормельмаш»: «Ветераны вот говорят – все заводы в Курске умерли, сначала завод тракторных запчастей, а потом и остальные. Но нет, большинство мы смогли спасти».

Август 2017 года. Губернатор Александр Михайлов во время посещения возрожденного завода «Элеватормельмаш»: «Ветераны вот говорят – все заводы в Курске умерли, сначала завод тракторных запчастей, а потом и остальные. Но нет, большинство мы смогли спасти».

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сентябрь 2017 года. Еще глава Курской области Александр Михайлов о прошедшей благотворительной акции: «Думаю, что по истечении года надо назвать тех, кто имел возможность, но не захотел поучаствовать в общей областной благотворительной акции». «Некоторые из них находят возможность, а другие просто лукавят. Может быть, ищут сиюминутные выгоды. И нам надо, чтобы люди об этом знали»,— пояснил губернатор.

Сентябрь 2017 года. Еще глава Курской области Александр Михайлов о прошедшей благотворительной акции: «Думаю, что по истечении года надо назвать тех, кто имел возможность, но не захотел поучаствовать в общей областной благотворительной акции». «Некоторые из них находят возможность, а другие просто лукавят. Может быть, ищут сиюминутные выгоды. И нам надо, чтобы люди об этом знали»,— пояснил губернатор.

Фото: adm.rkursk.ru

Октябрь 2018 года. Александр Михайлов накануне отставки с поста губернатора: «Если это и состоится, ну что делать? Я солдат. Я всегда это говорил. Выполню любую команду». «Если они считают, что после ухода опытных руководителей в регионах будет лучше, давайте предоставим им эту возможность. А сами примем это по-солдатски. Для меня ничего тут ни нового, ни трагичного нет», — добавил господин Михайлов.

Октябрь 2018 года. Александр Михайлов накануне отставки с поста губернатора: «Если это и состоится, ну что делать? Я солдат. Я всегда это говорил. Выполню любую команду». «Если они считают, что после ухода опытных руководителей в регионах будет лучше, давайте предоставим им эту возможность. А сами примем это по-солдатски. Для меня ничего тут ни нового, ни трагичного нет», — добавил господин Михайлов.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Июль 2020 года. Сенатор Александр Михайлов (справа) предположил, что против поправок в Конституцию РФ голосовали «только равнодушные безразличные люди»: «Возможно, что им не разъяснили многие позиции, а сами они не смогли осознать негатив от ранее действующей Конституции». Он считал, что то, как скоро результаты голосования начнут давать позитив в жизни страны «во многом будет зависеть от нас самих».

Июль 2020 года. Сенатор Александр Михайлов (справа) предположил, что против поправок в Конституцию РФ голосовали «только равнодушные безразличные люди»: «Возможно, что им не разъяснили многие позиции, а сами они не смогли осознать негатив от ранее действующей Конституции». Он считал, что то, как скоро результаты голосования начнут давать позитив в жизни страны «во многом будет зависеть от нас самих».

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Губернатор Александр Михайлов. на Среднерусском экономическом форуме СЭФ-2018

Губернатор Александр Михайлов. на Среднерусском экономическом форуме СЭФ-2018

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Март 2011 года. Губернатор-единоросс Александр Михайлов по итогам выборов в облдуму: «Я не знакомился подробно с агитматериалами оппонентов, а на ту грязь, которую все-таки увидел, пожаловался в милицию. В любом случае решать политическое будущее региона и мое лично будут не эта демагогия, а президент России, Господь Бог и народ».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Март 2014 года. Александр Михайлов о том, как ошибочно понимать кадровую работу в регионах: «У некоторых бестолковых политиков или политологов кадровая работа сводится к передвижению фишек: зеленая фишка завтра заменит синюю. Замечательно. Спрашиваю: «А зачем?» Отвечают: «А кто его знает, у нее ж на лбу — “зеленая”, а у этой — “синяя”. Спрашиваю, а зеленая фишка способна что-нибудь делать потом? Отвечают: «А это уже вопрос...» Поэтому, как в медицине говорят, вскрытие покажет. А вскрытие потом показывает, получается украинский вариант. Хотим? Давайте!»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Декабрь 2014 года. Александр Михайлов в своем официальном блоге обратился к «молодым, которым жить дальше»: «Чушь, ложь льются из-за бугра как из рога изобилия. Но находятся те, кто на эти дешевые приманки клюет. А ведь это тупиковый путь». «Давайте начнем новый год дружными и сплоченными, а США пусть киснут...», — пожелал губернатор.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Лето 2015 года. Александр Михайлов о тогда еще главе госкорпорации «Роснано» Анатолии Чубайсе: «Пришли с ним к выводу, что с разных полюсов подошли к одному: и он, и я ценим людей дела».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Лето 2015 года. Александр Михайлов о том, зачем крупному бизнесу участвовать в местных экономических форумах: «Иногда из нашего регионального погреба легче разглядеть некоторые проблемы страны, чем из Москвы. Тема, которая в этом году выносилась на обсуждение участниками Среднерусского форума, — госрегулирование экономики регионов — злободневная. Можно много о ней говорить, но если ничего не делать, то и импортозамещение останется у нас на словах».

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Лето 2015 года. Александр Михайлов о проблемах крупного землевладельца в регионе — казахстанской компании «Иволга»: «В таких вопросах надо быть очень осторожным. Еще не известно, когда и кто сможет прийти на смену конкретному крупному инвестору. Не факт, что регион окажется в выигрыше: бежишь от волка, напорешься на медведя».

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Лето 2015 года. Александр Михайлов о работе кредитно-финансовой системы под санкциями: «Еще недавно мы размышляли о том, что хорошо бы получать льготные кредиты под 5% годовых и не более, а в итоге в конце прошлого года бизнес столкнулся со ставками под 20-25%. Банковский сектор должен быть более устойчивым, ведь от него зависят многие крупные проекты в разных отраслях экономики».

Фото: Пресс-служба администрации Курской области

Июнь 2015 года. Александр Михайлов в интервью «Ъ» о выборных кампаниях в регионе: «Если партия заявила о себе как о претенденте на голоса, она должна быть в состоянии отвечать тем требованиям, которые предъявляются к ней как к политической силе, правящей в данной области или городе. Если она не имеет такого ресурса и резерва, то это просто, извините, болтунисты, пусть не обижаются».

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Август 2017 года. Губернатор Александр Михайлов во время посещения возрожденного завода «Элеватормельмаш»: «Ветераны вот говорят – все заводы в Курске умерли, сначала завод тракторных запчастей, а потом и остальные. Но нет, большинство мы смогли спасти».

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сентябрь 2017 года. Еще глава Курской области Александр Михайлов о прошедшей благотворительной акции: «Думаю, что по истечении года надо назвать тех, кто имел возможность, но не захотел поучаствовать в общей областной благотворительной акции». «Некоторые из них находят возможность, а другие просто лукавят. Может быть, ищут сиюминутные выгоды. И нам надо, чтобы люди об этом знали»,— пояснил губернатор.

Фото: adm.rkursk.ru

Октябрь 2018 года. Александр Михайлов накануне отставки с поста губернатора: «Если это и состоится, ну что делать? Я солдат. Я всегда это говорил. Выполню любую команду». «Если они считают, что после ухода опытных руководителей в регионах будет лучше, давайте предоставим им эту возможность. А сами примем это по-солдатски. Для меня ничего тут ни нового, ни трагичного нет», — добавил господин Михайлов.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Июль 2020 года. Сенатор Александр Михайлов (справа) предположил, что против поправок в Конституцию РФ голосовали «только равнодушные безразличные люди»: «Возможно, что им не разъяснили многие позиции, а сами они не смогли осознать негатив от ранее действующей Конституции». Он считал, что то, как скоро результаты голосования начнут давать позитив в жизни страны «во многом будет зависеть от нас самих».

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Губернатор Александр Михайлов. на Среднерусском экономическом форуме СЭФ-2018

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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