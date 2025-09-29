Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Звание почетного гражданина Курской области будут присваивать посмертно

Согласно подписанному губернатором Александром Хинштейном законопроекту, звание почетного гражданина Курской области будут присваивать не только живым, но и посмертно. Кроме того, вводится перечень оснований для лишения звания. Об этом губернатор сообщил на заседании регионального правительства.

«Сегодня такой опции нет. Мы столкнулись с этим перед столетием нашего замечательного писателя Евгения Носова (родился в январе 1925 года — “Ъ-Черноземье”) и поняли, что он никакими региональными и городскими наградами не отмечен»,— объяснил господин Хинштейн.

Возможность лишения звания вводится в связи с тем, что «почетный гражданин Курской области — это человек, являющийся примером, моральным авторитетом и, если угодно, “маяком”, на который должны равняться все остальные. А действующий закон даже при совершении почетным гражданином серьезных проступков возможности для лишения звания не дает».

Юрий Голубь