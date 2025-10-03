Иноагентов будут лишать статуса почетного гражданина Курской области

Депутаты Курской облдумы приняли ряд изменений в региональный закон «О наградах», согласно которым вводится перечень оснований для лишения звания почетного гражданина Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Среди прочих таким основанием становится признание почетного гражданина региона иноагентом. Также куряне могут лишиться звания из-за включения в перечень экстремистов и террористов, лишения российского гражданства, выезда на постоянное место жительства в страны, «совершающие в отношении РФ недружественные действия», нарушения контракта о прохождении военной службы, увольнения из-за утраты доверия и «совершения награжденным порочащего его поступка».

«Это важное решение, которое устраняет большую несправедливость. Почетные граждане — наша гордость и пример, и каждый должен хорошо понимать, какую ответственность перед обществом и родным краем это звание накладывает»,— заявил губернатор.

Кроме того, приняты изменения в закон, по которым звание почетного гражданина Курской области будут присваивать не только живым, но и посмертно. О возможном введении таких поправок губернатор сообщал в конце сентября.

На сайте облправительства указано, что куряне, обладающие званием почетного гражданина региона, получают единовременную выплату в 100 тыс. руб., а также ежемесячную доплату к пенсии в 3,9 тыс. руб. Помимо этого граждане имеют право на бесплатные путевки в санатории раз в год и бесплатные медицинские услуги в регионе. В случае гибели почетного гражданина его близким выплачивается единовременно 50 тыс. руб. из облбюджета.

Егор Якимов