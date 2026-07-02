Строительство нижегородского Ледового дворца подорожало до 25,2 млрд рублей

Стоимость договора на строительство Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде увеличилась еще на 2,3 млрд руб. — до 25,2 млрд руб. Увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов, систем телетрансляции и звукового обеспечения, а также иного сетевого оборудования, сообщили «Ъ-Приволжье» в АО «Корпорация развития Нижегородской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Там добавили, что также в соответствии с приказом Министерства спорта РФ были увеличены и дооснащены системами безопасности входные группы. Кроме того, в соответствии с требованиями КХЛ дополнили комплектацию оборудования хоккейной площадки, трибун и медицинского оборудования.

Как писал «Ъ-Приволжье», спортивное сооружение возводят по концессии с ООО «Ледовый дворец» (принадлежит Корпорации развития Нижегородской области) с 2022 года. Изначально стоимость оценивалась в 15 млрд руб., позднее она увеличилась до 22,9 млрд руб. Открыть арену рассчитывали в 2025 году, затем срок перенесли на 2026 год, но пока так и не открыли.

Назвали арену в честь автомобиля Volga, производство которого начали в Нижнем Новгороде.

Галина Шамберина