Англоязычное название появилось на входных группах нижегородской ледовой арены
На входных группах еще не открытой ледовой арены в Нижнем Новгороде появилось ее англоязычное название. Как писал «Ъ-Приволжье», название арены взято в честь начала производства автомобилей Volga.
Собирают эти автомобили на бывшей площадке Volkswagen. Новые российские автомобили будут строиться на платформах китайских Geely.
Ледовую арену на Стрелке в Нижнем Новгороде строят с 2022 года. Запустить ее планировали в прошлом году, но потом сроки перенесли.