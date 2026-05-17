Англоязычное название появилось на входных группах нижегородской ледовой арены

На входных группах еще не открытой ледовой арены в Нижнем Новгороде появилось ее англоязычное название. Как писал «Ъ-Приволжье», название арены взято в честь начала производства автомобилей Volga.

Собирают эти автомобили на бывшей площадке Volkswagen. Новые российские автомобили будут строиться на платформах китайских Geely.

Ледовую арену на Стрелке в Нижнем Новгороде строят с 2022 года. Запустить ее планировали в прошлом году, но потом сроки перенесли.