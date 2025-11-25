Открытие ледовой арены в Нижнем Новгороде перенесли на 2026 год

Ледовую арену на Стрелке в Нижнем Новгороду планируют открыть уже в 2026 году. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил на прямой линии 25 ноября 2025 года.

Он сказал, что объект готов на 99%, но мало его достроить, его надо оформить документально и получить разрешение КХЛ. Глеб Никитин считает вредным торопиться в этом вопросе, так как это может привести к дефектам.

Срок переезда на новую арену хоккейной команды «Торпедо» также пока неизвестен. По словам губернатора, это надо будет согласовать с самой командой, так как есть разные соображения: кто-то не готов переезжать в ходе сезона.

Ранее КХЛ сообщила, что ХК «Торпедо» рассчитывала переехать на новую ледовую арену в Нижнем Новгороде до конца 2025 года.

Концессию на строительство ледовой арены заключили в 2022 году с ООО «Ледовый дворец» (принадлежит АО «Корпорация развития Нижегородской области»). Стоимость строительства на тот момент оценивалась в 15 млрд руб. На текущий момент сумма контракта, который концессионер заключил с генподрядчиком, превышает 22,9 млрд руб. Планируется, что первым на новой арене выступит хоккейная команда «Чайка».

Галина Шамберина