Суд ЕС разрешил уголовное преследование за распространение материалов RT

Суд Евросоюза разрешил уголовное преследование в странах сообщества людей, размещающих материалы Russia Today (RT) в открытых каналах и на веб-сайтах. Прецедентом для данного решения стали уголовные дела в отношении трех граждан Германии, обвиняемых в репостах видеоконтента RT в интернете, указано в решении суда.

«В Евросоюзе запрещена трансляция этого канала из-за ограничений, связанных с военной агрессией России против Украины»,— утверждается в документе.

Санкционный запрет на вещание «применим также к веб-сайтам, открытым для свободного доступа публики», уточнили в инстанции. По оценке суда, запрет не зависит ни от содержания, ни от продолжительности ролика, ни от того, «ведется ли трансляция в рамках экономической деятельности».

В марте 2022 года Совет ЕС наложил санкции на агентство Sputnik и телеканалы RT (RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish). Было запрещено их вещание в странах сообщества. Позднее в ЕС пояснили, что меры носят временный характер и вопрос их снятия будет поднят, когда «ситуация наладится». Там добавили, что решение было принято в «беспрецедентной и экстремальной ситуации».

В апреле текущего года Евросоюз внес в 20-й пакет санкций против России четырех российских журналистов, в том числе тех, кто вещает на «финансируемых государством платформах». О каких именно журналистах идет речь — неизвестно. Кроме того, ЕС ужесточил ограничения в отношении российских СМИ.