«Тоттенхем» купил полузащитника Фернандеша за рекордную для клуба сумму
Португальский полузащитник Матеуш Фернандеш перешел из «Вест Хэма» в «Тоттенхем». Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Матеуш Фернандеш
Фото: Ian Walton / AP
Срок соглашения с 21-летним футболистом не уточняется. За «Тоттенхем» он будет играть под 18-м номером. По данным BBC, лондонцы заплатили за трансфер рекордные для клуба £85 млн. При этом в ближайшее время этот показатель будет превзойден. Как сообщает The Athletic, «Тоттенхем» согласовал с «Ньюкаслом» переход итальянского полузащитника Сандро Тонали за £100 млн.
«Я давно восхищаюсь Фернандешем, потому что он сочетает в себе мастерство владения мячом с интенсивностью и интеллектом, которые так важны для того стиля игры, который мы хотим использовать»,— отметил главный тренер «Тоттенхема» Роберто Де Дзерби. Прошлый сезон клуб завершил на 17-й строке турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ), оторвавшись от зоны вылета во второй по силе дивизион на два очка.
Матеуш Фернандеш является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Также он выступал за английский «Саутгемптон». В прошлом сезоне полузащитник провел за «Вест Хэм» 38 матчей, в которых забил четыре мяча и отличился четырьмя результативными передачами.
Приобретение Матеуша Фернандеша за 85 млн фунтов стерлингов и планируемый переход Сандро Тонали за 100 млн фунтов стерлингов отражают общую тенденцию роста трат в Английской премьер-лиге (АПЛ). Английские клубы стабильно лидируют по расходам на трансферы: например, в 2025 году они потратили $3,82 млрд, а общий объем трансферных платежей составил $1,77 млрд. Эта активность обусловлена значительными финансовыми возможностями клубов АПЛ, которые позволяют перебивать предложения конкурентов и приобретать игроков за рекордные суммы. В 2025 году футбольные клубы в целом потратили рекордные $13,08 млрд на трансферы, что на 52,3% больше, чем в 2024 году, когда эта сумма составляла $8,59 млрд.
Подобные крупные трансферы в АПЛ вызывают дискуссии о финансовом фэйр-плей, поскольку клубы, особенно такие как «Челси», активно используют долгосрочные контракты для распределения трансферной стоимости игрока на несколько лет в отчетности. Однако УЕФА с 2023 года ограничил максимальный срок контрактов до пяти лет, что может повлиять на будущую трансферную политику клубов. При этом, несмотря на попытки регулирования, высокие цены на футболистов сохраняются, что, по мнению экспертов, выгодно в основном клубам Англии.
Рекордные затраты «Тоттенхэма» также показательны на фоне того, что клуб завершил прошлый сезон на 17-й строке турнирной таблицы, в двух очках от зоны вылета. Это подчеркивает стремление клуба к значительному усилению состава, чтобы улучшить свои позиции в лиге. В целом, «Тоттенхэм» занимает шестое место в рейтинге клубов, потративших больше всего средств на формирование состава, с суммой в €974 млн.