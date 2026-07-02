«Тоттенхем» купил полузащитника Фернандеша за рекордную для клуба сумму

Португальский полузащитник Матеуш Фернандеш перешел из «Вест Хэма» в «Тоттенхем». Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матеуш Фернандеш

Фото: Ian Walton / AP Матеуш Фернандеш

Фото: Ian Walton / AP

Срок соглашения с 21-летним футболистом не уточняется. За «Тоттенхем» он будет играть под 18-м номером. По данным BBC, лондонцы заплатили за трансфер рекордные для клуба £85 млн. При этом в ближайшее время этот показатель будет превзойден. Как сообщает The Athletic, «Тоттенхем» согласовал с «Ньюкаслом» переход итальянского полузащитника Сандро Тонали за £100 млн.

«Я давно восхищаюсь Фернандешем, потому что он сочетает в себе мастерство владения мячом с интенсивностью и интеллектом, которые так важны для того стиля игры, который мы хотим использовать»,— отметил главный тренер «Тоттенхема» Роберто Де Дзерби. Прошлый сезон клуб завершил на 17-й строке турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ), оторвавшись от зоны вылета во второй по силе дивизион на два очка.

Матеуш Фернандеш является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Также он выступал за английский «Саутгемптон». В прошлом сезоне полузащитник провел за «Вест Хэм» 38 матчей, в которых забил четыре мяча и отличился четырьмя результативными передачами.

Таисия Орлова