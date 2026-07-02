Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Алхимики веками мечтали превратить свинец в золото. А нижегородцы взяли и сотворили золото из дерева. Россия — родина алхимии? Нет — хохломской росписи. Говорили, что ее придумали иконописцы из затерянных на левом берегу Волги старообрядческих деревень. Поделки свои мастера свозили в торговое село Хохлома, которому в итоге и досталась вся слава.

Тайна деревянной посуды, похожей на золотую, поражала и русских купцов, и заморских гостей. Уже в XIX веке поделки из нижегородского Заволжья гремели на знаменитой ярмарке в Нижнем, разлетались не только по России, но и по Европе. Но наука быстро разоблачила магию. Оказалось, золотой эффект — не чудо, а продуманный фокус.

На посуду наносят алюминиевый порошок, лакируют, нагревают в печи — и через прозрачный лак проступает металлический блеск. С десяток лет назад Dolce & Gabbana выпустили коллекцию, вдохновленную хохломой. Ни металлы, ни дерево — чистое вдохновение. Сказка жива.

Павел Шинский