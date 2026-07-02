Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Draper / AP Фото: Eric Draper / AP

На чемпионатах мира автоголы случаются регулярно, но один такой эпизод однажды привел к трагедии. Это произошло на чемпионате мира 1994 года в США. В матче хозяев турнира против Колумбии защитник сборной Колумбии Андрес Эскобар срезал мяч в собственные ворота. Американцы победили со счетом 2:1, а колумбийцы, считавшиеся одними из скрытых фаворитов турнира, вскоре вылетели.

Сам Эскобар старался сохранять спокойствие. В газетной колонке он написал, что жизнь продолжается и нужно двигаться дальше. Однако на родине команду подвергли жесткой критике. Футбол в Колумбии тогда был тесно связан с огромными деньгами и вниманием со стороны криминальных структур, поэтому поражение вызвало особенно болезненную реакцию. Игрокам даже советовали некоторое время не возвращаться домой, но Эскобар отказался. Вернувшись в Колумбию, он однажды вечером отправился с друзьями в ночной клуб. На парковке произошел конфликт с людьми, связанными с местной преступной группировкой. Во время ссоры футболиста начали оскорблять, называя «сеньором Автоголом». Эскобар ответил на выпады, после чего один из участников конфликта достал оружие и несколько раз выстрелил в него. Футболист скончался по дороге в больницу.

Тогда мировая пресса широко писала о возможной мести со стороны мафии из-за ставок на выступление сборной. Однако официальное расследование рассматривало произошедшее как конфликт, вспыхнувший на фоне алкоголя и личной агрессии. В убийстве признался водитель одного из наркобаронов. Он был приговорен к 46 годам заключения, но вышел на свободу значительно раньше. К счастью, подобных трагедий на чемпионатах мира больше не происходило, хотя после крупных поражений футболисты сборной Колумбии и сегодня порой сталкиваются с угрозами и травлей.

Владимир Осипов