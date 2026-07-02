«Недогляд нейросетей вынудил организовать несколько отзывных кампаний»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На первый взгляд между этими событиями нет связи, но это только на первый. Месяц назад Папа Римский Лев XVIII опубликовал историческую энциклику Magnifica Humanitas («Великолепное человечество») — послание пастве, целиком посвященное искусственному интеллекту. В нем понтифик много пишет о строительстве Вавилонской башни — масштабном проекте, из которого ничего хорошего не вышло. Главный вывод: нельзя ставить технологические задачи, максимизацию прибыли и нацеленность на результат выше морали и уважения к человеческой личности.

29 июня Ford, словно услышав наставление Папы, вернул на производство 350 инженеров, которых до этого уволил, отдав их функции роботам. Правда, откатить назад руководство автогиганта побудили не столько мораль, сколько экономика. Выяснилось, что 900 камер с ИИ на конвейере не смогли обеспечить надлежащий контроль качества. В выпущенных под их контролем автомобилях выявили неимоверное количество брака.

Мало того, недогляд нейросетей уже вынудил Ford организовать несколько отзывных кампаний для устранения системных косяков. Помимо прямых убытков, это наносит и репутационные потери. Ford Motor Company, по оценкам J.D. Power, традиционно занимала высокие места среди марок массового сегмента. Каковы будут итоги 2026 года — большой вопрос. Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что повторно нанятые 350 инженеров уже помогают экономить сотни миллионов долларов. И это несмотря на то, что еще недавно Фарли констатировал: искусственный интеллект заменит половину всех офисных сотрудников.

Контроль качества на конвейере — по большому счету работа синих воротничков. Но что-то подсказывает: когда нейросети заменят белых воротничков в офисах, ошибок будет больше, и они будут не эпизодическими, а системными. Так что есть смысл прислушаться к тому, что говорит Ватикан, где священников еще не заменили роботы.

Дмитрий Гронский