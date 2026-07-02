Полицейские пресекли работу синдиката наркоторговцев в России

Сотрудники МВД задержали членов межрегионального синдиката по обороту наркотиков. Под стражу отправили 27 подозреваемых в более чем 30 наркопреступлениях. Стоимость изъятых веществ превысила 1 млрд руб., рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержания проходили в Башкирии, на Кубани и Ставропольском крае, а также в Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областях. Предварительно, злоумышленники организовали полный цикл производства и сбыта наркотиков. Вещества изготавливала сеть подпольных лабораторий, после чего наркотики доставляли в регионы и продавали в даркнете.

Всего правоохранители нашли более 150 кг синтетических наркотиков и 300 кг прекурсоров. В отношении задержанных возбудили уголовное дело об участии в ОПС и приготовлении к сбыту наркотиков. По вменяемым статьям им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Никита Черненко