Российский паспорт уступил венесуэльскому

Первое место в очередном рейтинге лучших паспортов мира от Henley & Partners вновь занял Сингапур. ОАЭ существенно улучшили свои позиции, поднявшись с десятой на вторую строчку. Россия заняла в рейтинге 47-е место со 114 направлениями, доступными для поездки без виз, оказавшись между Венесуэлой и Турцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Международная консалтинговая фирма Henley & Partners опубликовала очередной рейтинг паспортов мира. В нем страны ранжируют по количеству безвизовых направлений, доступных их гражданам.

Первое место в очередной раз занял Сингапур — его граждане могут посещать без визы 193 из 227 стран и юрисдикций.

Япония и Южная Корея, как и в начале года, заняли второе место, однако к ним добавилась еще одна страна — Объединенные Арабские Эмираты. Граждане этих трех стран могут посещать без визы 188 направлений. В Henley & Partners отмечают, что именно ОАЭ за последние годы быстрее всех поднимались в рейтинге: еще в 2025 году страна занимала 10-е место, а в 2016-м — 38-е. Компания объяснила такое улучшение «устойчивыми дипломатическими взаимодействиями и смягчением визовых правил». ОАЭ — единственная арабская страна в топ-10.

На третьем месте находится Швеция (187), а четвертое — 186 безвизовых направлений — делят сразу несколько европейских стран: Дания, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Испания. США находятся на 10-й строчке (180), тем самым они остались на том же месте в сравнении с началом года и улучшили показатель в сравнении с рейтингом 2025-го, в котором они впервые вылетели из топ-10 и заняли 12-е место. В 2014 году США вместе с Великобританией были лидерами рейтинга. Великобритания сейчас находится на шестом месте (184 направления без виз).

Россия оказалась на 47-м месте со 114 безвизовыми направлениями — в начале года она занимала 46-ю строчку со 113 странами.

Она опустилась на одну строчку, так как у некоторых соседних стран по рейтингу за отчетные полгода добавилось больше безвизовых вариантов. Сейчас Россия находится между Венесуэлой (46-е место, 117 направлений) и Турцией (48-е, 113 направлений).

Китай занимает в рейтинге 59-е место (83 направления).

Последнее место в рейтинге, как и полугодом ранее, занял Афганистан (103-е место, 23 направления), чуть выше находятся Сирия (102, 26 направлений) и Ирак (101, 29 направлений).

Яна Рождественская