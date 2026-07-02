Стало известно, сколько воронежских заправок обеспечены бензином и дизелем

По состоянию на утро 1 июля более чем на 70% заправок в Воронежской области, охваченных мониторингом региональных властей, был бензин марки АИ-92. Более чем на 60% был в наличии бензин АИ-95, а более 70% продавали дизельное топливо. Вопрос обеспеченности региона моторным топливом обсуждался в ходе рабочей встречи вице-спикера Госдумы РФ Алексея Гордеева и губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В областном правительстве отдельно уточнили, что власти региона ежедневно мониторят ситуацию на двух сотнях крупных автозаправочных станций. Всего же в области есть 337 АЗС.

«Отдельные локальные перебои с наличием горючего обусловлены повышенным спросом, влекущим увеличение временных затрат на организацию логистических процессов. При этом на заправках области сохраняется резервный запас горюче-смазочных материалов (ГСМ), предназначенный для нужд спецслужб», — говорится в сообщении облправительства по итогам рабочей встречи.

Алексей Гордеев также отметил, что особое внимание требуется уделить сельскому хозяйству и бесперебойному обеспечению аграриев необходимыми ресурсами в период сезонного пикового спроса во время полевых работ. Это господин Гордеев назвал «одним из ключевых вопросов».

«Сегодня рост цен на ГСМ создает дополнительную нагрузку на сельхозпроизводителей, поэтому важно не только обеспечить бесперебойные поставки бензина и дизтоплива, но и совместно с правительством РФ выработать механизмы компенсации части дополнительных затрат», — подчеркнул заместитель председателя Государственной думы.

В Воронежской области сейчас продолжают действовать лимиты на отпуск топлива. В населенных пунктах и на трассах установлены разные нормы. Чаще всего речь идет о 20-30 литрах бензина в бак и от 30 до 250 литров дизельного топлива. Продажа в канистры ограничена.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что оперативный штаб Орловской области утвердил введение в регионе с 4 июля временных ограничений на продажу топлива. В четные даты на АЗС будут заправлять автомобили с номерами, которые начинаются на 0, 2, 4, 6 и 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7 и 9.

Подробнее о ситуации на топливном рынке макрорегиона — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов