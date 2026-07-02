Умер журналист Сергей Мингазов

На 58-м году жизни умер российский журналист Сергей Мингазов. Об этом «РИА Новости» рассказал его адвокат Константин Бубон. В последние годы жизни господин Мингазов тяжело болел. В феврале и марте журналист перенес две операции, связанные с раковой опухолью третьей стадии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист Сергей Мингазов

Фото: @sergeimingazov Журналист Сергей Мингазов

Фото: @sergeimingazov

Сергей Мингазов родился в 1969 году, жил в Хабаровске. В разные годы работал в Forbes, был корреспондентом ТАСС в Хабаровске, сотрудничал с «Ведомостями», возглавлял дальневосточную редакцию «Ъ». Журналист также писал стихи и запускал медиапроекты.

В феврале 2025 года суд в Хабаровске признал Сергея Мингазова виновным в распространении в 2022 году ложной информации о вооруженных силах России. Вместо запрошенных прокуратурой шести лет колонии журналиста приговорили к штрафу в 700 тыс. руб. Позднее эту сумму увеличили до 2,5 млн руб. В декабре суд отправил дело Сергея Мингазова на пересмотр.