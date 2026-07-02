Песков не знает сроков утверждения сделки России и Китая по «Силе Сибири-2»

Диалог России и Китая по строительству газопровода «Сила Сибири-2» продолжается на корпоративном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, рано говорить, состоится ли финализация договоренностей на Восточном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока мы не располагаем такой информацией... Разумеется, на корпоративном уровне продолжится обсуждение этой темы. Но состоится ли финализация на форуме или нет, этого я вам сказать сейчас не берусь»,— сказал господин Песков на брифинге.

Торговый представитель Монголии в России Нинж Дэмбэрэл накануне заявил, что ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по «Силе Сибири-2» на ВЭФ в сентябре. Он говорил, что Москва и Пекин согласовывают технические детали проекта, включая объемы поставок, ценообразование и сроки реализации.

Проект «Сила Сибири — 2» предназначен для экспорта газа из Западной Сибири в Китай. В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с китайской CNPC меморандума о строительстве этого газопровода мощностью 50 млрд куб. м в год, а также транзитной ветки «Союз Восток» через Монголию.