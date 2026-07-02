Песков не знает сроков утверждения сделки России и Китая по «Силе Сибири-2»
Диалог России и Китая по строительству газопровода «Сила Сибири-2» продолжается на корпоративном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, рано говорить, состоится ли финализация договоренностей на Восточном экономическом форуме.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Пока мы не располагаем такой информацией... Разумеется, на корпоративном уровне продолжится обсуждение этой темы. Но состоится ли финализация на форуме или нет, этого я вам сказать сейчас не берусь»,— сказал господин Песков на брифинге.
Торговый представитель Монголии в России Нинж Дэмбэрэл накануне заявил, что ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по «Силе Сибири-2» на ВЭФ в сентябре. Он говорил, что Москва и Пекин согласовывают технические детали проекта, включая объемы поставок, ценообразование и сроки реализации.
Проект «Сила Сибири — 2» предназначен для экспорта газа из Западной Сибири в Китай. В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с китайской CNPC меморандума о строительстве этого газопровода мощностью 50 млрд куб. м в год, а также транзитной ветки «Союз Восток» через Монголию.
Переговоры по строительству газопровода «Сила Сибири-2» между Россией и Китаем ведутся уже несколько лет, и их прогресс был медленным, так как стороны не могли согласовать цену поставок и маршрут. Изначально планировался газопровод «Алтай» напрямую через Россию в Китай, но из-за сложностей прокладки через горы и экологических аспектов от него отказались, и проект был переименован в «Сила Сибири-2» с маршрутом через Монголию. Однако даже после того, как в сентябре 2025 года «Газпром» и китайская CNPC подписали меморандум о строительстве газопровода мощностью 50 млрд куб. м в год с транзитной веткой «Союз Восток» через Монголию, остаются вопросы касательно сроков и условий финансирования.
Китай проявлял осторожность в отношении проекта, требуя скидки на газ по ценам, близким к внутрироссийским, и не желая инвестировать в строительство. Однако эскалация конфликта на Ближнем Востоке и риски поставок сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив могут способствовать изменению позиции Китая. Россия, в свою очередь, после потери европейского рынка сбыта, заинтересована в переориентации газовых потоков на Восток. Лидеры обеих стран, Владимир Путин и Си Цзиньпин, неоднократно обсуждали проект и давали поручения ускорить утверждение экономических условий.