Монголия ждет прогресса в переговорах по «Силе Сибири — 2» на ВЭФ во Владивостоке
Монголия ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре. Об этом заявил торговый представитель Монголии в РФ Нинж Дэмбэрэл в разговоре с «РИА Новости».
По словам торгпреда, Москва и Пекин согласовывают технические детали проекта, включая объемы поставок, ценообразование и сроки реализации. Монголия уже завершила все подготовительные этапы и приняла необходимые решения на уровне правительства, парламента и президента.
Проект «Сила Сибири — 2» предназначен для экспорта газа из Западной Сибири в Китай. В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с китайской CNPC меморандума о строительстве этого газопровода мощностью 50 млрд кубометров в год, а также транзитной ветки «Союз Восток» через Монголию.
Сотрудничество между Россией, Монголией и Китаем по проекту «Сила Сибири — 2» активно обсуждается уже несколько лет. Проектирование газопровода началось пять лет назад, и предполагается, что его протяженность составит около 6,7 тыс. км, из которых 2,7 тыс. км пройдут по территории России, а монгольский участок («Союз Восток») — около 960 км.
Однако достижение окончательных договоренностей затягивается из-за ряда факторов. Китай, являясь крупным покупателем российского газа, стремится получить максимально выгодные условия поставок, предлагая цены, близкие к внутрироссийским, что вызывает споры о цене и условиях финансирования. Ранее Монголия также сомневалась в проекте и даже исключала его из приоритетного плана национального развития до 2028 года, однако сейчас она заинтересована в его реализации как страна-транзитер.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке усилила интерес Китая к строительству «Силы Сибири — 2», поскольку трубопроводные поставки из России рассматриваются как более надежная альтернатива уязвимым морским маршрутам поставок сжиженного природного газа. Этот проект важен для России, поскольку позволит перенаправить существенные объемы газа из Западной Сибири, ранее ориентированные на европейский рынок, в Китай, что даст импульс развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока.