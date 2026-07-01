Монголия ждет прогресса в переговорах по «Силе Сибири — 2» на ВЭФ во Владивостоке

Монголия ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре. Об этом заявил торговый представитель Монголии в РФ Нинж Дэмбэрэл в разговоре с «РИА Новости».

По словам торгпреда, Москва и Пекин согласовывают технические детали проекта, включая объемы поставок, ценообразование и сроки реализации. Монголия уже завершила все подготовительные этапы и приняла необходимые решения на уровне правительства, парламента и президента.

Проект «Сила Сибири — 2» предназначен для экспорта газа из Западной Сибири в Китай. В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с китайской CNPC меморандума о строительстве этого газопровода мощностью 50 млрд кубометров в год, а также транзитной ветки «Союз Восток» через Монголию.