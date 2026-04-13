Задержаны подозреваемые в манипулировании на фондовом рынке через Telegram-каналы

Сотрудники МВД и ФСБ России пресекли незаконную деятельность трех сотрудников компании PFL Advisors. Их подозревают в манипулировании российским фондовым рынком, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 185.3 УК. Задержанные взяты под стражу. По местам их жительства изъяты деньги, электроника, аппаратные криптокошельки, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, документы и другие доказательства.

По версии следствия, в 2023-2024 годах сотрудники PFL Advisors совершали махинации на Мосбирже после публикаций постов о привлекательности ценных бумаг в подконтрольных Telegram-каналах. Среди них — «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ», уточнили в пресс-службе СКР. Таким образом им удалось провести более 55 тыс. операций с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.

В своих манипуляциях, как установлено следствием, злоумышленники «использовали стратегию "Pump&Dump", воздействуя на цену актива путем агрессивных покупок, с целью совершения обратных операций по искусственным образом сформировавшейся цене».