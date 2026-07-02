С 1 сентября у фельдшеров появится больше полномочий при оказании наркологической помощи

Российские фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную помощь в области психиатрии и наркологии. Об этом рассказала «РИА Новости» член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«Вступает в силу новый порядок оказания медпомощи по профилю "психиатрия — наркология", утвержденный приказом Минздрава. Одно из важных изменений касается доступности помощи: если в медорганизации нет врача психиатра-нарколога, первичную доврачебную помощь сможет оказать фельдшер»,— объяснила госпожа Дрожжина.

Депутат уточнила, что в таком случае действия фельдшера должны быть согласованы с врачом наркологического диспансера или наркологической больницы. По ее словам, это позволит быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит.

Кроме того, приказ Минздрава впервые подробно регламентирует работу отделений и кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Будут установлены единые требования к их оснащению, штатному составу и организации работы.

В апреле на коллегии Минздрава заявили, что в российском здравоохранении по-прежнему не хватает медперсонала, несмотря на то что в 2025 году в систему пришло несколько тысяч врачей и медсестер. Пока это не мешает наращивать объемы лечения — от профосмотров до специализированной медпомощи. Однако рост заболеваемости населения, который также зафиксировала статистика, в перспективе может привести к появлению неудовлетворенного спроса на медпомощь.