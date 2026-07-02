Акции МГКЛ выросли до уровня начала марта на новостях о выкупе бумаг

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение о выкупе акций ПАО «МГКЛ» объемом до 897 млн руб. может существенно повлиять на структуру акционерного капитала компании. Если выкуп состоится в заявленном объеме, доля акций в свободном обращении (free-float), которая на момент IPO в декабре 2023 года составляла 14,6%, а затем выросла до 27,6% после конвертации привилегированных акций, сократится до 5,5% от нынешних 31,81%. Уменьшение free-float, как правило, должно способствовать росту акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности компании.

МГКЛ провела IPO в конце 2023 года, привлекая порядка 303 млн руб. Акции были размещены по 2,5 руб. за бумагу, что было нижней границей пересмотренного ценового диапазона. Компания стала первым представителем ломбардной отрасли России, вышедшим на IPO, однако тогда ей пришлось продлить срок сбора заявок из-за большого количества вопросов от инвесторов и пересечения по срокам с более крупным размещением Совкомбанка. Капитализация МГКЛ на момент начала торгов составила 3,17 млрд руб.

В течение 2024 и 2025 годов МГКЛ демонстрировала значительный рост выручки, в том числе за счет развития оптовой торговли драгоценными металлами и направления ресейла высоколиквидных товаров. Компания активно развивает розничную сеть и планирует занять 3% российского рынка ресейла к 2027 году. Также МГКЛ ведет переговоры о приобретении банка для запуска розничного кредитования и организации золотых обменников, что является новым для ломбардного рынка.