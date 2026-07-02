Памфилова пообещала «мощный заслон» провокациям на выборах в Госдуму
Центризбирком России готовится к разным провокациям и диверсиям во время осенних выборов в Госдуму, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Она пообещала поставить «мощный заслон» подобным действиям.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Как утверждает госпожа Памфилова, «враги» России «готовятся очень серьезно как извне, так и внутри». «Их сейчас накачивают антироссийской провокационной методикой, каким образом выборы срывать. Мы к этому тоже готовимся, и надеюсь, что мы поставим мощный заслон всяким провокациям»,— заверила глава ЦИК на заседании комиссии (цитата по ТАСС).
Приглашения для наблюдения за выборами в Госдуму отправлены в 103 страны и 12 международных организаций. 43 страны «отреагировали положительно», рассказала Элла Памфилова. По инициативе ЦИК создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители МИДа, Госдумы, Совета федерации и Общественной палаты.
Выборы в Госдуму России девятого созыва пройдут 20 сентября. Общее количество мест в Думе не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. Президент Владимир Путин пообещал обеспечить безопасность во время выборов.
Подробности — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».
Заявления госпожи Памфиловой о необходимости противодействия провокациям на грядущих выборах в Госдуму не новы. Ещё в мае МИД РФ заявлял о попытках недружественных стран сорвать голосование за границей, препятствуя открытию участков и распространяя дезинформацию. В феврале глава думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством Василий Пискарев сообщал о выявленных образовательных онлайн-курсах, готовящих «агентов влияния» для задействования в избирательной кампании, финансируемых в том числе из бюджета Евросоюза. Он утверждал, что работа над подготовкой провокаторов ведётся из Германии и Прибалтики, а также сообщал о "факультетах" по подготовке "кандидатов", "избирателей" и "наблюдателей" для вмешательства в выборы.
Проблема вмешательства во внутренние дела обсуждалась на уровне Государственной Думы. В сентябре 2025 года Василий Пискарев, глава думской комиссии, заявлял, что западные страны активно готовятся к выборам в Госдуму-2026, считая их удобной возможностью для «разрушения внутригосударственного единства». Он утверждал, что спецслужбы других стран собирают данные о ситуации в российских регионах, чтобы «разжечь протесты».
ЦИК под руководством Эллы Памфиловой на протяжении года ведёт активную подготовку к выборам. Комиссия утвердила план работы на 2026 год, включая мероприятия к «серьезной, масштабной» федеральной кампании в сентябре. Большая часть средств, заложенных на проведение выборов, традиционно идёт на оплату труда членов избирательных комиссий — около 97 тысяч человек по всей стране. ЦИК также готовится к смене собственного состава, при этом Памфилова выразила уверенность, что большинство действующих членов продолжат свою работу.
Запланировано масштабное обновление составов избирательных комиссий всех уровней. В 2026 году предстоит сформировать 63 избиркома субъектов РФ, а также 729 территориальных избирательных комиссий. В Общественной палате РФ также признают усиление деструктивного влияния фейков и провокаций в преддверии думских выборов, отмечая критику избирательного законодательства и дистанционного электронного голосования (ДЭГ) со стороны «релокантов и представителей политических кругов Запада». В связи с этим Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) проводит учебные семинары для наблюдателей, чтобы противостоять этим угрозам, делая акцент на преимуществах и контролируемости ДЭГ, а также на сохранении традиционного бумажного голосования.