Памфилова пообещала «мощный заслон» провокациям на выборах в Госдуму

Центризбирком России готовится к разным провокациям и диверсиям во время осенних выборов в Госдуму, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Она пообещала поставить «мощный заслон» подобным действиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как утверждает госпожа Памфилова, «враги» России «готовятся очень серьезно как извне, так и внутри». «Их сейчас накачивают антироссийской провокационной методикой, каким образом выборы срывать. Мы к этому тоже готовимся, и надеюсь, что мы поставим мощный заслон всяким провокациям»,— заверила глава ЦИК на заседании комиссии (цитата по ТАСС).

Приглашения для наблюдения за выборами в Госдуму отправлены в 103 страны и 12 международных организаций. 43 страны «отреагировали положительно», рассказала Элла Памфилова. По инициативе ЦИК создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители МИДа, Госдумы, Совета федерации и Общественной палаты.

Выборы в Госдуму России девятого созыва пройдут 20 сентября. Общее количество мест в Думе не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. Президент Владимир Путин пообещал обеспечить безопасность во время выборов.

Подробности — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».