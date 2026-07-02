Продажи мотоциклов с пробегом в России выросли на 20% в мае

В России продажи подержанных мотоциклов в мае выросли на 20% в годовом выражении, до 23 тыс. штук. Это первый месяц в 2026 году с положительной динамикой в данном сегменте рынка, сообщает «Автостат».

Как рассказал замначальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин, рынок мотоциклов с пробегом в России показал рост впервые в 2026 году. Более половины (60%) рынка подержанной мототехники в конце весны пришлось на пять марок — Honda (4,4 тыс. штук), Yamaha (3,4 тыс.), Kawasaki (2 тыс.), BMW (1,9 тыс.) и Suzuki (1,9 тыс.). Кроме того, отметку в тысячу проданных экземпляров в мае удалось преодолеть марке Harley-Davidson (1,4 тыс. штук).

29 июня «Автостат» сообщал о росте на 34% — до 6 тыс. штук — продаж подержанных электромобилей в России за пять месяцев 2026 года. Только за май россияне купили свыше 1,22 тыс. электрокаров с пробегом (+25% г/г). По данным агентства, 25,6% пришлось на подержанные электромобили японского Nissan — 314 экземпляров. На втором месте по объему продаж на вторичном рынке — китайский Zeekr (208 единиц). Также куплен 161 электрокар немецкой Volkswagen.