Продажи мотоциклов с пробегом в России выросли на 20% в мае
В России продажи подержанных мотоциклов в мае выросли на 20% в годовом выражении, до 23 тыс. штук. Это первый месяц в 2026 году с положительной динамикой в данном сегменте рынка, сообщает «Автостат».
Как рассказал замначальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин, рынок мотоциклов с пробегом в России показал рост впервые в 2026 году. Более половины (60%) рынка подержанной мототехники в конце весны пришлось на пять марок — Honda (4,4 тыс. штук), Yamaha (3,4 тыс.), Kawasaki (2 тыс.), BMW (1,9 тыс.) и Suzuki (1,9 тыс.). Кроме того, отметку в тысячу проданных экземпляров в мае удалось преодолеть марке Harley-Davidson (1,4 тыс. штук).
29 июня «Автостат» сообщал о росте на 34% — до 6 тыс. штук — продаж подержанных электромобилей в России за пять месяцев 2026 года. Только за май россияне купили свыше 1,22 тыс. электрокаров с пробегом (+25% г/г). По данным агентства, 25,6% пришлось на подержанные электромобили японского Nissan — 314 экземпляров. На втором месте по объему продаж на вторичном рынке — китайский Zeekr (208 единиц). Также куплен 161 электрокар немецкой Volkswagen.
Рост продаж подержанных мотоциклов в России в мае 2026 года до 23 тысяч штук — это первый подобный рост в этом году. При этом рынок новых мотоциклов демонстрирует позитивную динамику более продолжительное время: например, в 2024 году было продано 43 тысячи новых мотоциклов, что на 58% больше, чем в 2023 году, и стало абсолютным рекордом. Рост продаж новых мотоциклов в России наблюдается второй год подряд и составляет единственный сегмент авторынка с такой активной динамикой.
Основной причиной такого роста продаж как новых, так и подержанных мотоциклов является активная экспансия китайских и индийских брендов на российский рынок. Эти производители занимают нишу, освободившуюся после ухода европейских, японских и американских марок, предлагая технику по более низким ценам при сопоставимых технических характеристиках. Например, в первом полугодии 2025 года доля китайских мотоциклов на общероссийском рынке составила 73,6%, а индийской мототехники — 6,5%. Доступность и приемлемая цена таких мотоциклов, а также увеличение числа людей, получающих водительские права категории "А", способствуют увеличению спроса.
Однако интенсивный рост использования мототехники привел к увеличению аварийности. По данным за десять месяцев 2024 года, число ДТП с пострадавшими и погибшими по вине мотоциклистов выросло на 20%. Это связано в том числе с распространением китайских мотоциклов, которые по документам часто проходят как мопеды (с объемом двигателя до 50 куб. см) и не требуют регистрации и прав категории "А", хотя фактически имеют более мощные двигатели. Также проблемой являются питбайки, которые считаются спортинвентарем и не регулируются законодательством, но используются на дорогах общего пользования.