В Нижегородской области открыли горячую линию после атаки БПЛА

Прокуратура Нижегородской области организовала горячую линию для пострадавших после удара беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Для связи доступен номер телефона: 8 (903)-602-22-20.

Работники прокуратуры находятся на месте ЧП для контроля за ликвидацией последствий атаки и соблюдением прав жителей региона, рассказали в ведомстве.

Всего в ночь на 2 июля над российскими регионами сбили 327 беспилотников, из них 30 — над Нижегородской областью. При атаке погиб один человек, еще четверо пострадали. Повреждены промышленный объект и несколько жилых домов.