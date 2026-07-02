В Нижегородской области при атаке БПЛА один человек погиб и четверо пострадали
В Нижегородской области с ночи уничтожили 30 БПЛА. Погиб один мирный житель, четверо пострадали, сообщил губернатор Глеб Никитин.
«Некритические повреждения» получил один промышленный объект и несколько жилых домов. Четверым пострадавшим оказывается медпомощь, один человек госпитализирован. В регионе продолжает работу ПВО, уточнил губернатор.
Минобороны России сообщало о сбитых над Нижегородской областью БПЛА, но их число не уточняло. В общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 327 беспилотников над 19 российскими регионами.
Данный инцидент является частью продолжающейся серии атак беспилотников на российские регионы. Нижегородская область неоднократно становилась целью таких атак. Например, год назад, 11 августа 2025 года, Вооруженные силы Украины атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области, тогда погиб сотрудник одного из заводов и двое пострадали. В октябре 2025 года в районе промзоны Дзержинска ПВО отразили атаку 20 БПЛА, в результате падения обломков пострадал один человек. Также в октябре 2025 года над Нижегородской областью сбили 16 беспилотников, повредив один объект инженерной инфраструктуры, а позже три БПЛА уничтожили над регионом, обломки которых упали на энергетический объект, вызвав кратковременное отключение электричества. В ноябре 2025 года над областью были сбиты 20 БПЛА, повредив три частных и один многоквартирный дом. Всего за ночь на 2 июля 2026 года средства ПВО уничтожили 327 беспилотников над 19 российскими регионами, помимо Нижегородской области, беспилотники были сбиты, например, над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.