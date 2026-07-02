В Нижегородской области при атаке БПЛА один человек погиб и четверо пострадали

В Нижегородской области с ночи уничтожили 30 БПЛА. Погиб один мирный житель, четверо пострадали, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Некритические повреждения» получил один промышленный объект и несколько жилых домов. Четверым пострадавшим оказывается медпомощь, один человек госпитализирован. В регионе продолжает работу ПВО, уточнил губернатор.

Минобороны России сообщало о сбитых над Нижегородской областью БПЛА, но их число не уточняло. В общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 327 беспилотников над 19 российскими регионами.