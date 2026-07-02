Производитель танков Leopard отложил IPO из-за высокой волатильности на рынке

Франко-германский концерн KNDS, один из крупнейших оборонных производителей в Европе, отложил на неопределенное время размещение акций (IPO) на биржах Парижа и Франкфурта. Как отмечает Reuters, концерн ссылается на неблагоприятные условия на рынке и говорит, что готов вернуться к планам размещения, когда «в европейском оборонном секторе не будет такой волатильности».

О планах IPO, которое могло стать крупнейшим в Европе в этом году, KNDS сообщил чуть больше недели назад. Концерн намеревался продать до 20% акций через закрытое предложение институциональным инвесторам. Источники Reuters тогда сообщали, что в рамках размещения весь концерн KNDS мог быть оценен в €15 млрд. Между тем источники Financial Times сообщили, что проблема с размещением в другом: KNDS не удалось убедить часть своих инвесторов, что оценка всей компании в рамках размещения может превышать €12 млрд. Некоторые из них считают, что концерн стоит меньше указанной суммы.

KNDS был создан в 2015 году в результате слияния французской государственной компании Nexter и германской частной компании Krauss-Maffei Wegmann. Его владельцы — холдинг GIAT Industries, который принадлежит правительству Франции, и германский частный холдинг Wegmann. KNDS производит танки серии Leopard 2 и Leclerc, боевые машины пехоты Puma и боевые бронированные машины Boxer, бронетранспортеры Griffon, боевые разведывательные машины Jaguar и AMX-10RC, а также артиллерийские установки и зенитные комплексы, боеприпасы.

Алена Миклашевская