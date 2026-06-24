Производитель танков Leopard проведет IPO в Париже и Франкфурте
Франко-германский концерн KNDS, один из крупнейших оборонных производителей в Европе, объявил о подготовке к первичному размещению акций на биржах Парижа и Франкфурта. Как сообщает Reuters, концерн планирует продать до 20% акций, причем только через закрытое предложение институциональным инвесторам, публичного предложения для частных лиц не будет.
Источники Reuters сообщили, что в рамках этого размещения весь концерн KNDS может быть оценен в €15 млрд. KNDS, созданный в 2015 году в результате слияния французской государственной компании Nexter и германской частной компании Krauss-Maffei Wegmann, также сообщил о достижении договоренности с правительством Германии о покупке 40% акционерного капитала концерна по завершении размещения. Власти Германии и Франции договорились, что в ближайшие десять лет они не будут сокращать свои доли в KNDS ниже 30%.
По итогам 2025 года выручка KNDS составила €4,4 млрд. Портфель заказов концерна на конец 2025 года составлял €33,1 млрд. KNDS производит танки серии Leopard 2 и Leclerc, боевые машины пехоты Puma и боевые бронированные машины Boxer, колесные бронеавтомобили Griffon и Serval, боевые разведывательные машины Jaguar и AMX-10RC, а также артиллерийские установки и зенитные комплексы, боеприпасы.
В 2026 году ожидается, что IPO KNDS, производящего танки Leopard 2 и бронемашины Boxer, может состояться на Франкфуртской бирже, при этом его ожидаемая оценка составит €20 млрд. Правительство Германии уже договорилось о покупке 40-процентной доли в этом предприятии, при этом французские власти также владеют аналогичной долей. Обе страны планируют сократить свои доли до 30% в ближайшие два-три года. Создание KNDS произошло в 2015 году путём объединения немецкого производителя Krauss-Maffei Wegmann и французской компании Nexter, подконтрольной правительству Франции.
IPO KNDS стало частью растущего интереса к оборонной отрасли в Европе. Другие немецкие компании, такие как Renk (производитель трансмиссий для танков Leopard 2 и крупнейший акционер KNDS), также планируют значительное увеличение выручки к 2030 году из-за роста спроса на вооружения. В целом в Европе наблюдается существенный рост оборонных бюджетов, что стимулирует оборонные компании выходить на биржу и активно развиваться. Например, германская промышленная группа Thyssenkrupp также планирует вывести на биржу свое военно-морское подразделение TKMS.
Это размещение также отражает общую тенденцию на рынке IPO, где на фоне значительного увеличения оборонных бюджетов в условиях растущего риска, все больше оборонных компаний выходят на биржу. Европейские страны наращивают производство, стараясь адаптироваться к изменяющимся условиям. Показателем роста значимости оборонного сектора является и недавняя выставка Eurosatory 2026 под Парижем, где был представлен значительный рост числа участников и их взаимодействия с европейскими производителями вооружений.