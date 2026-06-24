Производитель танков Leopard проведет IPO в Париже и Франкфурте

Франко-германский концерн KNDS, один из крупнейших оборонных производителей в Европе, объявил о подготовке к первичному размещению акций на биржах Парижа и Франкфурта. Как сообщает Reuters, концерн планирует продать до 20% акций, причем только через закрытое предложение институциональным инвесторам, публичного предложения для частных лиц не будет.

Источники Reuters сообщили, что в рамках этого размещения весь концерн KNDS может быть оценен в €15 млрд. KNDS, созданный в 2015 году в результате слияния французской государственной компании Nexter и германской частной компании Krauss-Maffei Wegmann, также сообщил о достижении договоренности с правительством Германии о покупке 40% акционерного капитала концерна по завершении размещения. Власти Германии и Франции договорились, что в ближайшие десять лет они не будут сокращать свои доли в KNDS ниже 30%.

По итогам 2025 года выручка KNDS составила €4,4 млрд. Портфель заказов концерна на конец 2025 года составлял €33,1 млрд. KNDS производит танки серии Leopard 2 и Leclerc, боевые машины пехоты Puma и боевые бронированные машины Boxer, колесные бронеавтомобили Griffon и Serval, боевые разведывательные машины Jaguar и AMX-10RC, а также артиллерийские установки и зенитные комплексы, боеприпасы.

Алена Миклашевская