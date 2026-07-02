Мировой рынок IPO в первом полугодии вырос втрое благодаря SpaceX

По итогам первой половины текущего года объем первичных размещений акций (IPO) во всем мире составил $207 млрд. По подсчетам Dealogic, показатель увеличился втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($68,6 млрд). Основной вклад в такую динамику внесло рекордное IPO компании SpaceX. В середине июня компания привлекла за свои акции $86 млрд.

Даже без этого размещения мировой рынок IPO в первом полугодии показал бы уверенный рост. Благодаря спросу на технологии ИИ высокотехнологичные компании провели несколько крупных IPO с начала года. До размещения SpaceX первое место в этом году занимало IPO американского производители чипов Cerebras. В мае он привлек за свои акции $4,8 млрд.

Рынок всех размещений акций в первом полугодии также увеличился — на 73%, до $729 млрд. Аналитики отмечают, что при сохранении динамики во второй половине года мировой рынок IPO по итогам всего года может показать весьма высокие результаты. «Если смотреть в ближайшее будущее, то главный вопрос заключается в том, готовы ли рынки капитала к тому, чтобы поддержать следующую волну мегасделок — Anthropic и OpenAI ждут своей очереди (на IPO.— “Ъ”) во второй половине года»,— отмечает руководитель отдела по анализу рынка слияний и поглощений компании Mergermarket Сэмюэль Керр.

Евгений Хвостик