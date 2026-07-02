Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление Бориса Писториуса о «решающей фазе» конфликта на Украине прозвучало на фоне усиленной поддержки Киева Германией, которая уже выделила значительные средства и обсуждает совместное производство вооружений. Отметим, что Борис Писториус в Германии считается одним из самых популярных политиков, опережая по рейтингу текущего канцлера Олафа Шольца, и предполагается его возможное выдвижение кандидатом в канцлеры, если Социал-демократическая партия Германии решит заменить Шольца.

В целом, Германия активно участвует в усилиях по урегулированию российско-украинского конфликта, хотя и подвергается критике за свою позицию. Канцлер Олаф Шольц ранее заявлял, что Германия не должна становится стороной конфликта, несмотря на увеличение военной помощи Украине и готовность обсуждать поставки ракет Taurus (хотя сам Шольц против их поставок) или иных систем ПВО. Германия также участвует в консультациях по урегулированию конфликта, при этом канцлер Шольц не исключает возможности контактов с Владимиром Путиным, но считает, что такие переговоры должны быть осмысленными и продуктивными.

Наблюдается разница во мнениях внутри самой Германии относительно подходов к завершению конфликта. Например, министр обороны Борис Писториус призывал к диалогу с Россией, хотя и отмечал отсутствие изменений в позиции Москвы. В свою очередь, кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц был готов к поставкам ракет Taurus и даже угрожал разрешить Украине использовать немецкое оружие для ударов по территории России. Тем временем, другие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп (в контексте возможных переговоров с Китаем), также выражали надежду на скорейшее завершение конфликта.

Следует отметить, что ранее посольство России в США заявляло о приближении российско-украинского конфликта к завершению на фоне переговоров в Женеве, а временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев утверждал, что Вашингтон активно поддерживает мирное урегулирование.