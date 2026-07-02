В Калининграде добыли уникальный самородок янтаря

Уникальный самородок весом 1,5 кг добыли на Калининградском янтарном комбинате (входит в холдинг «РТ-Финанс» госкорпорации «Ростех»). Возраст находки составляет около 40 млн лет, уточнили в пресс-службе «Ростеха».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Калининградский янтарный комбинат» Фото: АО «Калининградский янтарный комбинат»

«Самородок сформировался около 40 млн лет назад при истечении живицы древней сосны внутрь ствола. Заполнив внутреннюю полость дерева, смола постепенно затвердела, сохранив его форму и внутреннюю структуру», — указано в заявлении.

Как рассказал гендиректор комбината Михаил Зацепин, статус уникального получает янтарь весом более 1 кг. Такие находки — это большая редкость. В 2025 году было обнаружено 13 самородков, в этом сезоне — пока один. Новый самородок назвали «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области.

Каждый экспонат проходит государственную экспертизу, после которой принимается решение о его дальнейшей судьбе. Уникальные самородки пополняют музейную коллекцию Калининградского янтарного комбината. Часть находок выставляют на аукцион редкого янтаря. Ближайший такой аукцион запланирован на осень, добавили в «Ростехе».

В октябре прошлого года Калининградский янтарный комбинат добыл самородок янтаря весом 2,34 кг. Камень был извлечен из Приморского карьера. Этот самородок стал самым крупным, добытым комбинатом за четыре года. Камень получил название «Рекордсмен».