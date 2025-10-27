В Калининграде добыли самородок янтаря весом 2,4 кг

Калининградский янтарный комбинат добыл самородок янтаря весом 2,34 кг. Как сообщила пресс-служба компании, камень был извлечен из Приморского карьера 23 октября. Этот самородок стал самым крупным, добытым комбинатом за четыре года.

Фото: АО «Калининградский янтарный комбинат»

Камень получил название «Рекордсмен». После государственной экспертизы комбинат планирует выставить его на аукцион редкого янтаря. Как сообщили в пресс-службе, окаменевшая смола имеет нетипичный большой скол — предположительно, раньше «Рекордсмен» был еще крупнее.

«Найденный самородок — это часть более крупного образования, которое не дошло до наших дней в своем первозданном виде. Предположительно, 35 - 45 млн лет назад, камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба»,— рассказала специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

В 2021 году комбинат добыл самородок весом 2,7 кг, он получил название «Голова тигра». Камень продали на аукционе за 1,2 млн руб.