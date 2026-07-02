Урсула фон дер Ляйен прибыла в Ереван

Составлено ИИ-Ассистентъ

Визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Армению является вторым за короткий период; в мае она уже посещала Ереван для участия в первом саммите Армения—Евросоюз. Эти визиты призваны продемонстрировать поддержку правительства Никола Пашиняна и углубить связи ЕС с Южным Кавказом, регионом, имеющим стратегическое значение для Европы из-за географического расположения между Европой и Азией. ЕС также заинтересован в развитии транспортных маршрутов, таких как Транскаспийский международный транспортный маршрут, проходящий через Южный Кавказ. Такие шаги воспринимаются как часть растущих усилий Евросоюза по усилению экономического влияния в регионе, который традиционно был тесно связан с Россией.

На фоне этих процессов Армения всё активнее выражает свои европейские стремления. Законодательные инициативы, такие как закон о возможном вступлении в ЕС, принятый парламентом и утверждённый президентом, подтверждают курс на сближение Армении с Евросоюзом. Правительство страны также выражает готовность провести референдум по вопросу вступления в ЕС, однако подчёркивает, что членство в Евросоюзе не гарантировано даже при выполнении всех требований. В то же время Ереван сталкивается с вызовами, связанными с диверсификацией своей экономики и стандартизацией продукции для соответствия требованиям ЕС, а также с необходимостью балансировать отношения с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Россия негативно реагирует на евроинтеграционные шаги Армении, предупреждая, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно и что Москва будет учитывать это в своей экономической политике. Тем не менее Армения стремится к диверсификации своих партнерств, в том числе в сфере безопасности, после того как система гарантий со стороны России и ОДКБ оказалась неэффективной. Это включает укрепление сотрудничества с западными странами, такими как Франция, и размещение гражданской миссии наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе. Эти шаги вызывают критику со стороны Азербайджана и Турции, которые считают такой формат угрозой региональной стабильности.