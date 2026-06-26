Европа двигается на Южный Кавказ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе посетит Азербайджан и Армению, чтобы обсудить углубление связей ЕС с Южным Кавказом, в очередной раз напомнить о европейских притязаниях в регионе и продемонстрировать поддержку армянского премьера Никола Пашиняна. В ходе турне глава ЕК также планирует обсудить сотрудничество в сфере энергетики и торговли и региональные процессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Marius Burgelman, AP Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Marius Burgelman, AP

По словам источников изданий Politico и Euronews, Урсула фон дер Ляйен отправится в Армению в первых числах июля. Это станет уже вторым визитом главы ЕК в Ереван менее чем за два месяца. В мае она приезжала для участия в первом саммите Армения—Евросоюз, который состоялся незадолго до парламентских выборов в стране. Теперь же визит фон дер Ляйен призван продемонстрировать поддержку правительства победившего на июньских выборах Никола Пашиняна, которого оппозиция обвиняла в фальсификации результатов голосования.

«Мы видим, что страна находится под сильным и постоянным давлением со стороны России. Визит станет сильным сигналом поддержки, дополняющим уже оказанную помощь»,— пояснил цель визита неназванный европейский чиновник в разговоре с Politico.

Под помощью имеется в виду в том числе выделение Еревану €34 млн, о которых Еврокомиссия объявила на прошлой неделе.

Средства пойдут на «смягчение последствий торговых ограничений России для частного сектора страны»: речь идет об ограничении на импорт армянских товаров, включая рыбную продукцию, овощи, фрукты, алкоголь.

Отдельной темой переговорного трека с ЕС станет диверсификация поставок армянской сельскохозяйственной продукции. Комиссар по вопросам расширения Марта Кос, которая присоединится к Урсуле фон дер Ляйен во время визита в Ереван, пообещала обсудить новые возможности для армянских предприятий в торговле с региональными и европейскими рынками.

Никол Пашинян и вовсе заявил, что речь пойдет об «исключительных возможностях» в этом направлении. При этом он продолжает настаивать, что обрывать связи с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) не намерен, хотя возникшие с союзниками проблемы необходимо решать.

«Мы не ставим перед собой цель выйти из ЕАЭС, но если этот вопрос не будет решен, распад ЕАЭС неизбежен»,— выразил мнение армянский премьер на недавнем заседании правительства.

В Кремле тем временем вопрос о членстве Армении в ЕАЭС тесно связывают с евроинтеграцией республики. «Мы убеждены, что по всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы. И мы надеемся, что в первую очередь армянский народ и также нынешнее армянское руководство по итогам анализа ситуации придут к этой же точке зрения»,— сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Европа все чаще и интенсивнее демонстрирует притязания на углубление экономических связей с Южным Кавказом, который исторически оставался близким к России регионом. В ходе предстоящего визита Урсула фон дер Ляйен отправится не только в Ереван, но и в Баку, чтобы провести переговоры с президентом Ильхамом Алиевым об «энергетическом сотрудничестве и региональном развитии».

Последний раз Урсула фон дер Ляйен приезжала в Азербайджан в июле 2022 года для подписания соглашения о стратегическом партнерстве, направленном на увеличение поставок азербайджанского газа в ЕС.

Как подчеркнул представитель ЕС, Армения и Азербайджан «имеют стратегически важное значение для ЕС», в том числе из-за географического расположения: эти страны — «промежуточные пункты» между Европой и Азией. Марта Кос отметила, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (из Китая в страны Европы через Южный Кавказ) при дальнейшей модернизации позволит увеличить товарооборот, снизить издержки для предприятий и поспособствует нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Лусине Баласян