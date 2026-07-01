Один человек погиб и 14 ранены при атаках ВСУ в Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ нанесли 65 ударов по Белгородской области. Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, в результате один мирный житель погиб и 14 пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Шебекинском округе мужчина погиб из-за целенаправленного удара ВСУ по автомобилю. Он скончался в больнице. Второй мирный житель, пострадавший при этой атаке, был госпитализирован.

Остальные раненые установлены в Белгородском, Борисовском, Валуйском и Ракитянском округах. Всего шесть человек продолжают лечение в больницах.

Ударам ВСУ также подверглись Алексеевский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский и Яковлевский округа. Один раз был открыт огонь из артиллерии, также зафиксирован один сброс взрывных устройств с БПЛА. Кроме того, силы ПВО и привлеченные подразделения сбили и подавили 104 дрона.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 76 раз. В результате пострадали десять человек.

Алина Морозова