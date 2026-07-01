В Белгородской области при атаке ВСУ погиб человек и ранены еще трое

При атаке ВСУ на территории Белгородской области 1 июля погиб мирный житель. В поселке Уразово Валуйского округа беспилотник нанес удар по автомобилю — от полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным оперштаба, также пострадали еще три человека. Бригады скорой помощи доставили их в Валуйскую ЦРБ. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Двое других получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», сегодня ночью в Рыльске Курской области взрывотехник Росгвардии погиб при попытке разминировать боевую часть беспилотника. Также был ранен сотрудник полиции.

Денис Данилов