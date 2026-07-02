Суд оставил без изменений наказание беглецам из СИЗО в Екатеринбурге

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и оставил без изменений квалификацию и наказание сбежавшим из СИЗО в Екатеринбурге Ивану Корюкову и Александру Черепанову (признаны террористами и экстремистами). Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

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Жалоба прокурора была частично удовлетворена: внесен ряд процессуальных изменений в мотивировочную и резолютивную части приговора.

По данным источника «Ъ-Урал», прокуратура требовала снизить срок Корюкову на два месяца.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга в начале мая назначил Ивану Корюкову и Александру Черепанову три года лишения свободы. С учетом прошлого приговора Центрального окружного военного суда (ЦОВС) за попытку поджога военкомата в 2024 году Александру Черепанову назначили восемь лет колонии строгого режима, Ивану Корюкову — семь с половиной лет колонии строгого режима. Первые четыре года они проведут в тюрьме.

Подробнее о побеге — в материале «Путь из тюрьмы и обратно»

Ирина Пичурина